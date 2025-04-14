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Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой

Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой - 14.04.2025, ПРАЙМ

Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой

Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T08:55+0300

2025-04-14T08:55+0300

2025-04-14T08:55+0300

сша

дональд трамп

нью-йорк

подарок

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый памятник-фигуру политика, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление Константино в Х. "В субботу... Энтони Константино сообщил, что подарил президенту бронзовый памятник во время посещения гольф-клуба Trump International", - говорится в сообщении издания. Статуя, высотой чуть более двух метров, получила название "Монумент непокорности". Она расположена на каменном постаменте, на котором выгравировано имя Энтони Константино. По словам Константино, Трамп во время вручения подарка был "в счастливом, шутливом настроении, что было приятно видеть". Он отметил, что памятник будет постоянно находиться на территории гольф-клуба Трампа во Флориде.

https://1prime.ru/20250413/tramp-856637944.html

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сша, дональд трамп, нью-йорк, подарок