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Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой
Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой - 14.04.2025, ПРАЙМ
Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой
Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T08:55+0300
2025-04-14T08:55+0300
сша
дональд трамп
нью-йорк
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый памятник-фигуру политика, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление Константино в Х. "В субботу... Энтони Константино сообщил, что подарил президенту бронзовый памятник во время посещения гольф-клуба Trump International", - говорится в сообщении издания. Статуя, высотой чуть более двух метров, получила название "Монумент непокорности". Она расположена на каменном постаменте, на котором выгравировано имя Энтони Константино. По словам Константино, Трамп во время вручения подарка был "в счастливом, шутливом настроении, что было приятно видеть". Он отметил, что памятник будет постоянно находиться на территории гольф-клуба Трампа во Флориде.
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сша, дональд трамп, нью-йорк, подарок
США, Дональд Трамп, Нью-Йорк, подарок
08:55 14.04.2025
 
Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой

Daily Beast: гендиректор Sticker Mule подарил Трампу статую "Монумент непокорности"

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый памятник-фигуру политика, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление Константино в Х.
"В субботу... Энтони Константино сообщил, что подарил президенту бронзовый памятник во время посещения гольф-клуба Trump International", - говорится в сообщении издания.
Статуя, высотой чуть более двух метров, получила название "Монумент непокорности". Она расположена на каменном постаменте, на котором выгравировано имя Энтони Константино.
По словам Константино, Трамп во время вручения подарка был "в счастливом, шутливом настроении, что было приятно видеть". Он отметил, что памятник будет постоянно находиться на территории гольф-клуба Трампа во Флориде.
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СШАДональд ТрампНью-Йоркподарок
 
 
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