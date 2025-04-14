https://1prime.ru/20250414/tramp-856650762.html

"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ

"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ - 14.04.2025, ПРАЙМ

"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут" на фоне нечестной политики. Об этом американский лидер написал в свой... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:23+0300

2025-04-14T10:23+0300

2025-04-14T10:24+0300

политика

сша

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут" на фоне нечестной политики. Об этом американский лидер написал в свой социальной сети Truth Social."Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!" — заметил американский президент.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире указанной телепрограммы высказался против мирных переговоров с Москвой, а также обвинил американскую сторону в поддержке позиции России.В ответ на выступление Зеленского Трамп заявил, что этот эфир "превзошел все предыдущие".Трамп обвинял программу в распространении лжи и фейков, а также подал иск на многомиллиардную сумму за урон своему имиджу во время предвыборной гонки.

https://1prime.ru/20250414/tramp-856646174.html

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сша, дональд трамп, владимир зеленский