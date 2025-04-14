https://1prime.ru/20250414/tramp-856650762.html
"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ
"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ
Глава Белого дома Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут" на фоне нечестной политики. Об этом американский лидер написал в свой... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:23+0300
2025-04-14T10:23+0300
2025-04-14T10:24+0300
политика
сша
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут" на фоне нечестной политики. Об этом американский лидер написал в свой социальной сети Truth Social."Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!" — заметил американский президент.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире указанной телепрограммы высказался против мирных переговоров с Москвой, а также обвинил американскую сторону в поддержке позиции России.В ответ на выступление Зеленского Трамп заявил, что этот эфир "превзошел все предыдущие".Трамп обвинял программу в распространении лжи и фейков, а также подал иск на многомиллиардную сумму за урон своему имиджу во время предвыборной гонки.
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сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ
Трамп призвал лишить лицензии программу "60 минут" после эфира с Зеленским
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу "60 минут" на фоне нечестной политики. Об этом американский лидер написал в свой социальной сети Truth Social.
"Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!" — заметил американский президент.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире указанной телепрограммы высказался против мирных переговоров с Москвой, а также обвинил американскую сторону в поддержке позиции России.
В ответ на выступление Зеленского Трамп заявил, что этот эфир "превзошел все предыдущие".
Трамп обвинял программу в распространении лжи и фейков, а также подал иск на многомиллиардную сумму за урон своему имиджу во время предвыборной гонки.
Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой