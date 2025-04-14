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Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшем будущем ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:45+0300
2025-04-14T19:45+0300
2025-04-14T19:45+0300
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшем будущем ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине. "Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", - заявил Трамп журналистам, говоря об урегулировании конфликта на Украине. На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече обсуждались аспекты украинского урегулирования, сообщил Кремль. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа в РФ еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
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украина, вашингтон, дональд трамп, стив уиткофф
Политика, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине
Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает "очень хорошие предложения" по Украине
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшем будущем ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине.
"Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", - заявил Трамп журналистам, говоря об урегулировании конфликта на Украине.
На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече обсуждались аспекты украинского урегулирования, сообщил Кремль. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа в РФ еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
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