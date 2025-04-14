https://1prime.ru/20250414/tramp-856676299.html

Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине

Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшем будущем ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T19:45+0300

2025-04-14T19:45+0300

2025-04-14T19:45+0300

политика

украина

вашингтон

дональд трамп

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/82857/79/828577925_0:0:5900:3319_1920x0_80_0_0_87301f6bda562c6f203045d33fcb93e8.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшем будущем ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине. "Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро", - заявил Трамп журналистам, говоря об урегулировании конфликта на Украине. На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече обсуждались аспекты украинского урегулирования, сообщил Кремль. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа в РФ еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.

https://1prime.ru/20250414/tramp-856671594.html

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, вашингтон, дональд трамп, стив уиткофф