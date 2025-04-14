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В США подали иск против пошлин Трампа
В США подали иск против пошлин Трампа - 14.04.2025, ПРАЙМ
В США подали иск против пошлин Трампа
Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T22:34+0300
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин. "В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин", - говорится в распространенном заявлении организации. Юристы утверждают, что "ни один президент - сейчас или в будущем, республиканец или демократ - не имеет права переписывать подходы в международной торговле, взимать сотни миллиардов новых налогов, мешать экономике без одобрения конгресса". Как говорится в заявлении, полномочия, на которые ссылался Трамп, не могут толковаться в широком смысле введения пошлин. "На самом деле, они не распространяются на пошлины вовсе", - говорится в заявлении. Юристы отмечают, что иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от введенных пошлин. Иск подан в американский суд по международной торговле, говорится в заявлении. Организация требует от суда признать, что у Трампа не было полномочий по введению пошлин, и компенсировать заявителям понесенные убытки. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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бизнес, китай, вашингтон, сша, дональд трамп
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
В США подали иск против пошлин Трампа
Liberty Justice Center требует признать, что у Трампа не было полномочий по пошлинам
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин.
"В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин", - говорится в распространенном заявлении организации.
Юристы утверждают, что "ни один президент - сейчас или в будущем, республиканец или демократ - не имеет права переписывать подходы в международной торговле, взимать сотни миллиардов новых налогов, мешать экономике без одобрения конгресса".
Как говорится в заявлении, полномочия, на которые ссылался Трамп, не могут толковаться в широком смысле введения пошлин. "На самом деле, они не распространяются на пошлины вовсе", - говорится в заявлении.
Юристы отмечают, что иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от введенных пошлин.
Иск подан в американский суд по международной торговле, говорится в заявлении. Организация требует от суда признать, что у Трампа не было полномочий по введению пошлин, и компенсировать заявителям понесенные убытки.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
СМИ раскрыли позицию Трампа по "торговой войне" с Китаем