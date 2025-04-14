https://1prime.ru/20250414/tramp-856679629.html

В США подали иск против пошлин Трампа

В США подали иск против пошлин Трампа - 14.04.2025, ПРАЙМ

В США подали иск против пошлин Трампа

Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T22:34+0300

2025-04-14T22:34+0300

2025-04-14T22:49+0300

экономика

бизнес

китай

вашингтон

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин. "В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин", - говорится в распространенном заявлении организации. Юристы утверждают, что "ни один президент - сейчас или в будущем, республиканец или демократ - не имеет права переписывать подходы в международной торговле, взимать сотни миллиардов новых налогов, мешать экономике без одобрения конгресса". Как говорится в заявлении, полномочия, на которые ссылался Трамп, не могут толковаться в широком смысле введения пошлин. "На самом деле, они не распространяются на пошлины вовсе", - говорится в заявлении. Юристы отмечают, что иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от введенных пошлин. Иск подан в американский суд по международной торговле, говорится в заявлении. Организация требует от суда признать, что у Трампа не было полномочий по введению пошлин, и компенсировать заявителям понесенные убытки. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://1prime.ru/20250414/smi-856673759.html

китай

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, вашингтон, сша, дональд трамп