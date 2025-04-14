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Британия выделила Украине второй транш, обеспеченный российскими активами

Британия выделила Украине второй транш, обеспеченный российскими активами - 14.04.2025, ПРАЙМ

Британия выделила Украине второй транш, обеспеченный российскими активами

Великобритания направила Украине второй транш кредитных средств в размере 752 миллионов фунтов стерлингов (991 миллион долларов) из ранее обещанных 2,26... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T20:23+0300

2025-04-14T20:23+0300

2025-04-14T20:23+0300

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Великобритания направила Украине второй транш кредитных средств в размере 752 миллионов фунтов стерлингов (991 миллион долларов) из ранее обещанных 2,26 миллиарда фунтов. Об этом говорится в заявлении британского минфина, опубликованном на сайте правительства страны.Первый транш в размере 752 миллионов фунтов был передан Украине в начале марта."Платеж в размере 752 миллионов фунтов был сегодня направлен Украине… Сегодняшний платеж представляет собой вторую часть из кредита Британии на 2,26 миллиарда фунтов, который был разделен на три отдельных транша", - говорится в документе. По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, выделенные средства будут направлены на закупку средств ПВО, артиллерии и запчастей для ремонта техники. Британское оборонное ведомство будет оказывать поддержку Украине в приобретении необходимого оборудования, сообщает британский минфин.Предполагается, что последний транш кредитных средств будет переведен в 2026 году.Ранее, 1 марта, глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева.В октябре 2024 года Лондон объявил о предоставлении Украине кредита на 2,26 миллиарда фунтов, погашение которого будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

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финансы, украина, великобритания, ес, нато, euroclear