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ЦБ отметил снижение денежной базы России

ЦБ отметил снижение денежной базы России - 14.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение денежной базы России

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 апреля снизился до 26,94 триллиона рублей с 27,09 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T18:18+0300

2025-04-14T18:18+0300

2025-04-14T18:18+0300

банк россии

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 апреля снизился до 26,94 триллиона рублей с 27,09 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 152,6 миллиарда рублей, или на 0,6%. Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,437 триллиона рублей). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,761 триллиона), обязательные резервы (560,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,179 триллиона рублей).

https://1prime.ru/20250411/baza-856583921.html

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финансы, россия, рф, банк россии