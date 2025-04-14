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ЦБ отметил снижение денежной базы России - 14.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил снижение денежной базы России
ЦБ отметил снижение денежной базы России - 14.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение денежной базы России
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 апреля снизился до 26,94 триллиона рублей с 27,09 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России. | 14.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 апреля снизился до 26,94 триллиона рублей с 27,09 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 152,6 миллиарда рублей, или на 0,6%. Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,437 триллиона рублей). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,761 триллиона), обязательные резервы (560,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,179 триллиона рублей).
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финансы, россия, рф, банк россии
Банк России, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
18:18 14.04.2025
 
ЦБ отметил снижение денежной базы России

ЦБ: объем денежной базы России в широком определении снизился на 0,6%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк#Здание Центрального банка РФ
#Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 апреля снизился до 26,94 триллиона рублей с 27,09 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 152,6 миллиарда рублей, или на 0,6%.
Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,437 триллиона рублей). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,761 триллиона), обязательные резервы (560,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,179 триллиона рублей).
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
ЦБ отметил рост денежной базы России
11 апреля, 11:11
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯРФБанк России
 
 
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