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ЦБ отметил снижение средней ставки по вкладам в банках

ЦБ отметил снижение средней ставки по вкладам в банках - 14.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение средней ставки по вкладам в банках

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады апреля снизилась на... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T18:38+0300

2025-04-14T18:38+0300

2025-04-14T18:38+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады апреля снизилась на 0,23 процентного пункта, до 20,05% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20250414/tsb-856673324.html

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финансы, банки, сбербанк, втб, банк россии