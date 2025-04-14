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В Петербурге дали прогноз по числу туристов в майские праздники

В Петербурге дали прогноз по числу туристов в майские праздники - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Петербурге дали прогноз по числу туристов в майские праздники

В Санкт-Петербурге ожидают, что в период майских праздников город посетят порядка 880 тысяч туристов, сообщил журналистам председатель городского комитета по... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T13:43+0300

2025-04-14T13:43+0300

2025-04-14T13:43+0300

туризм

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путешествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге ожидают, что в период майских праздников город посетят порядка 880 тысяч туристов, сообщил журналистам председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. "Мы полностью готовы к предстоящему летнему туристическому сезону. Мы понимаем, что у нас активно все начнется уже где-то с 30 апреля - 1 мая. Можно сказать, что мы ждем с 30 апреля по 11 мая порядка 880 тысяч туристов. Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году. Где-то с 1 по 4 мая мы ожидаем загрузку в гостиничных комплексах порядка 82%, пик 84-88% (загрузка отелей) придется на вторую половину майских праздников – с 4 по 10-11 мая", - сказал он. Панкевич отметил, что в этом году особое внимание будет уделено патриотическим маршрутам, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Видим, что очень много предложений сегодня на туристическом рынке, очень много видов экскурсий, много различных программ предлагают и гостиничные операторы, много разнообразных музейных и театральных предложений. Конечно же, самый главный продукт этого года – это патриотический туризм. И мы к этому подготовились – у нас на сайте "Visit-Petersburg.ru" доработана отдельная страничка, которая показывает все патриотические маршруты, связанные с 80-летием Победы. И отдельно в этом году мы возродили так называемый Советский классический патриотический маршрут, посвященный блокаде Ленинграда – маршрут №3… Он уже будет доступен для туристов к маю", – сказал глава комитета. Он напомнил, что традиционно туристический летний сезон в Петербурге откроется с Фестиваля ледоколов, который пройдет в этом году 1-4 мая. Панкевич также отметил среди приоритетных научно-популярный туризм, экологические маршруты, проект "Новая туристская география", а также "Дизайн-туризм".

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туризм, санкт-петербург, путешествия