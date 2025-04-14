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Турпоток на Кубани в 2025 году превысил два миллиона человек

Турпоток на Кубани в 2025 году превысил два миллиона человек - 14.04.2025, ПРАЙМ

Турпоток на Кубани в 2025 году превысил два миллиона человек

Турпоток на Кубани в 2025 году уже превысил 2 миллиона человек, что на 4% выше прошлогодних показателей, на майские праздники регион ждет около 600 тысяч... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T19:59+0300

2025-04-14T19:59+0300

2025-04-14T19:59+0300

туризм

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кубань

краснодарский край

крым

виталий савельев

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КРАСНОДАР, 14 апр - ПРАЙМ. Турпоток на Кубани в 2025 году уже превысил 2 миллиона человек, что на 4% выше прошлогодних показателей, на майские праздники регион ждет около 600 тысяч туристов, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "С начала 2025 года Краснодарский край принял более 2 миллионов туристов. Это на 4% больше, чем в прошлом году. На майские праздники ожидаем еще около 600 тысяч человек", - передает слова Кондратьева пресс-служба администрации региона. В 2024 году прогнозы на майские праздники были также на уровне около 600 тысяч человек. В понедельник вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме, по пляжам Анапы и Темрюкского района в ближайшее время ожидается заключение Роспотребнадзора о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

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кубань

краснодарский край

крым

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туризм, бизнес, кубань, краснодарский край, крым, виталий савельев, роспотребнадзор