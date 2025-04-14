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Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%
Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%
Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%, до 662 миллионов тонн по сравнению с 2023 годом, экспорт - на 64,7%, до 350,1 миллиона тонн, следует из | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:47+0300
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2025-04-14T11:47+0300
энергетика
россия
уголь
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%, до 662 миллионов тонн по сравнению с 2023 годом, экспорт - на 64,7%, до 350,1 миллиона тонн, следует из утвержденной правительством Энергостратегии до 2050 года. Согласно целевому сценарию, добыча угля вырастет к 2050 году до 662 миллионов тонн, в то же время инерционный сценарий предполагает рост добычи до 586,4 миллиона тонн. Экспорт угля по целевому сценарию к 2050 году вырастет до 350,1 миллиона тонн, по инерционному - до 294,8 миллиона тонн. В 2023 году добыча угля в РФ составляла 438,7 миллиона тонн, поставки на внешние рынки - 212,5 миллиона тонн.
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россия, уголь
Энергетика, РОССИЯ, уголь
Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%
Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%, экспорт - на 64,7%
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2050 году может вырасти на 50,9%, до 662 миллионов тонн по сравнению с 2023 годом, экспорт - на 64,7%, до 350,1 миллиона тонн, следует из утвержденной правительством Энергостратегии до 2050 года.
Согласно целевому сценарию, добыча угля вырастет к 2050 году до 662 миллионов тонн, в то же время инерционный сценарий предполагает рост добычи до 586,4 миллиона тонн.
Экспорт угля по целевому сценарию к 2050 году вырастет до 350,1 миллиона тонн, по инерционному - до 294,8 миллиона тонн.
В 2023 году добыча угля в РФ составляла 438,7 миллиона тонн, поставки на внешние рынки - 212,5 миллиона тонн.
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