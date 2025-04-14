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"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине
"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине
Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на старания Европейского союза. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T16:17+0300
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2025-04-14T16:17+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на старания Европейского союза. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает", - отметил он. По словам журналиста, слово "мир" в Евросоюзе уже давно стало ругательным.Ранее глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.
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украина, запад
"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине
Журналист Боуз: Украина проигрывает в конфликте с РФ, несмотря на старания ЕС
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ.
Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на старания Европейского союза. Об этом в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
"Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает", - отметил он.
По словам журналиста, слово "мир" в Евросоюзе уже давно стало ругательным.
Ранее глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.
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