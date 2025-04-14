https://1prime.ru/20250414/ukraina-856667591.html

"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине

"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ

"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине

Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на старания Европейского союза. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:17+0300

2025-04-14T16:17+0300

2025-04-14T16:17+0300

политика

украина

запад

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на старания Европейского союза. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает", - отметил он. По словам журналиста, слово "мир" в Евросоюзе уже давно стало ругательным.Ранее глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.

https://1prime.ru/20250414/ssha-856665987.html

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