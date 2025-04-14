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"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
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"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине
"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине
Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на старания Европейского союза. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T16:17+0300
2025-04-14T16:17+0300
политика
украина
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на старания Европейского союза. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает", - отметил он. По словам журналиста, слово "мир" в Евросоюзе уже давно стало ругательным.Ранее глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.
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украина
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
16:17 14.04.2025
 
"Цирк снова в сборе". На Западе неожиданно высказались об Украине

Журналист Боуз: Украина проигрывает в конфликте с РФ, несмотря на старания ЕС

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Украина продолжает терпеть поражение в конфликте с Россией, несмотря на старания Европейского союза. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает", - отметил он.
По словам журналиста, слово "мир" в Евросоюзе уже давно стало ругательным.
Ранее глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
"Америка устала". Зеленского призвали изменить тактику по переговорам
15:34
 
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