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Ульянов прокомментировал ситуацию с British Steel - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ульянов прокомментировал ситуацию с British Steel
Ульянов прокомментировал ситуацию с British Steel - 14.04.2025, ПРАЙМ
Ульянов прокомментировал ситуацию с British Steel
Сложившаяся в Великобритании ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие на фоне финансовых затруднений, является частным... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T01:07+0300
2025-04-14T01:07+0300
экономика
россия
великобритания
европа
москва
михаил ульянов
british steel
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Сложившаяся в Великобритании ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие на фоне финансовых затруднений, является частным проявлением деиндустриализации Европы, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "На самом деле британская ситуация - это частное проявление деиндустриализации Европы. Для преодоления этого кризиса требуется серьезное обновление не только экономической, но и геостратегической политики", - написал Ульянов в Telegram-канале. Ранее британский парламент одобрил срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании. Текст законопроекта наделил министра по делам бизнеса и торговли полномочиями заставить сталелитейные компании страны принять ряд мер для продолжения работы мощностей предприятий, если власти посчитают, что это отвечает общественным интересам. Это позволит правительству использовать государственные средства, чтобы поддержать работу двух доменных печей предприятия British Steel. В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.
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россия, великобритания, европа, москва, михаил ульянов, british steel
Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Михаил Ульянов, British Steel
01:07 14.04.2025
 
Ульянов прокомментировал ситуацию с British Steel

Постпред Ульянов: ситуация с British Steel - частное проявление деиндустриализации Европы

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Сложившаяся в Великобритании ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие на фоне финансовых затруднений, является частным проявлением деиндустриализации Европы, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"На самом деле британская ситуация - это частное проявление деиндустриализации Европы. Для преодоления этого кризиса требуется серьезное обновление не только экономической, но и геостратегической политики", - написал Ульянов в Telegram-канале.
Ранее британский парламент одобрил срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании.
Текст законопроекта наделил министра по делам бизнеса и торговли полномочиями заставить сталелитейные компании страны принять ряд мер для продолжения работы мощностей предприятий, если власти посчитают, что это отвечает общественным интересам. Это позволит правительству использовать государственные средства, чтобы поддержать работу двух доменных печей предприятия British Steel.
В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.
 
ЭкономикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАМОСКВАМихаил УльяновBritish Steel
 
 
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