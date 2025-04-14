https://1prime.ru/20250414/uljanov-856642151.html

Ульянов прокомментировал ситуацию с British Steel

Ульянов прокомментировал ситуацию с British Steel - 14.04.2025, ПРАЙМ

Ульянов прокомментировал ситуацию с British Steel

Сложившаяся в Великобритании ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие на фоне финансовых затруднений, является частным... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T01:07+0300

2025-04-14T01:07+0300

2025-04-14T01:07+0300

экономика

россия

великобритания

европа

москва

михаил ульянов

british steel

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856642151.jpg?1744582069

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Сложившаяся в Великобритании ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие на фоне финансовых затруднений, является частным проявлением деиндустриализации Европы, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "На самом деле британская ситуация - это частное проявление деиндустриализации Европы. Для преодоления этого кризиса требуется серьезное обновление не только экономической, но и геостратегической политики", - написал Ульянов в Telegram-канале. Ранее британский парламент одобрил срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании. Текст законопроекта наделил министра по делам бизнеса и торговли полномочиями заставить сталелитейные компании страны принять ряд мер для продолжения работы мощностей предприятий, если власти посчитают, что это отвечает общественным интересам. Это позволит правительству использовать государственные средства, чтобы поддержать работу двух доменных печей предприятия British Steel. В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что, несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению.

великобритания

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, европа, москва, михаил ульянов, british steel