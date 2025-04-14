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Литва направила Украине €10 миллионов на дальнобойное вооружение

Литва направила Украине €10 миллионов на дальнобойное вооружение - 14.04.2025, ПРАЙМ

Литва направила Украине €10 миллионов на дальнобойное вооружение

Литва предоставила Украине 10 миллионов евро для финансирования производства дальнобойного вооружения, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:56+0300

2025-04-14T14:56+0300

2025-04-14T14:56+0300

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Литва предоставила Украине 10 миллионов евро для финансирования производства дальнобойного вооружения, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров. "Десять миллионов евро — именно столько министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это результат первого транша в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года", - опубликовал пост Умеров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Министр добавил, что в настоящее время ведутся переговоры о выделении Литвой дополнительной суммы в 10 миллионов евро, которая, как ожидается, позволит увеличить объемы производства и расширить возможности по созданию дальнобойного оружия.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и ведут к прямому вовлечению стран НАТО в ситуацию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины являются законной целью для России. В Кремле отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и может иметь негативные последствия.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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украина, литва, сергей лавров, нато