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Литва направила Украине €10 миллионов на дальнобойное вооружение - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Литва направила Украине €10 миллионов на дальнобойное вооружение
Литва направила Украине €10 миллионов на дальнобойное вооружение - 14.04.2025, ПРАЙМ
Литва направила Украине €10 миллионов на дальнобойное вооружение
Литва предоставила Украине 10 миллионов евро для финансирования производства дальнобойного вооружения, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:56+0300
2025-04-14T14:56+0300
политика
украина
литва
сергей лавров
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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Литва предоставила Украине 10 миллионов евро для финансирования производства дальнобойного вооружения, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров. "Десять миллионов евро — именно столько министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это результат первого транша в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года", - опубликовал пост Умеров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Министр добавил, что в настоящее время ведутся переговоры о выделении Литвой дополнительной суммы в 10 миллионов евро, которая, как ожидается, позволит увеличить объемы производства и расширить возможности по созданию дальнобойного оружия.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и ведут к прямому вовлечению стран НАТО в ситуацию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины являются законной целью для России. В Кремле отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и может иметь негативные последствия.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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украина
литва
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украина, литва, сергей лавров, нато
Политика, УКРАИНА, ЛИТВА, Сергей Лавров, НАТО
14:56 14.04.2025
 
Литва направила Украине €10 миллионов на дальнобойное вооружение

Умеров: Литва направила Украине €10 миллионов на производство дальнобойного вооружения

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Литва предоставила Украине 10 миллионов евро для финансирования производства дальнобойного вооружения, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.
"Десять миллионов евро — именно столько министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это результат первого транша в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года", - опубликовал пост Умеров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр добавил, что в настоящее время ведутся переговоры о выделении Литвой дополнительной суммы в 10 миллионов евро, которая, как ожидается, позволит увеличить объемы производства и расширить возможности по созданию дальнобойного оружия.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и ведут к прямому вовлечению стран НАТО в ситуацию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины являются законной целью для России. В Кремле отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и может иметь негативные последствия.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Италия готовит 11-й пакет военной помощи Украине
11:43
 
ПолитикаУКРАИНАЛИТВАСергей ЛавровНАТО
 
 
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