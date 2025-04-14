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В Узбекистане создали более трех тысяч предприятий с российским капиталом - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/uzbekistan-856646297.html
В Узбекистане создали более трех тысяч предприятий с российским капиталом
В Узбекистане создали более трех тысяч предприятий с российским капиталом - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане создали более трех тысяч предприятий с российским капиталом
Более 3 тысяч предприятий с российским капиталом действуют в Узбекистане на 1 апреля 2025 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T08:40+0300
2025-04-14T08:45+0300
экономика
россия
узбекистан
китай
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ТАШКЕНТ, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3 тысяч предприятий с российским капиталом действуют в Узбекистане на 1 апреля 2025 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике, следует из данных, предоставленных РИА Новости узбекистанским комитетом по статистике. По данным статистического ведомства, в Узбекистане на 1 апреля 2025 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 15 739 (+10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). С участием китайских инвесторов действует 3 711 предприятий (23,6% от общего числа всех действующих с иностранным капиталом), российских - 3 033 (19,3%), турецких - 1 942 (12,3%), отмечает статведомство. По его данным, в 2024 году РФ также занимала второе место по этому показателю. При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий - 895. У инвесторов из Китая их 600, у турецких - 485. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.
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россия, узбекистан, китай
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ
08:40 14.04.2025 (обновлено: 08:45 14.04.2025)
 
В Узбекистане создали более трех тысяч предприятий с российским капиталом

В Узбекистане действуют более трех тысяч предприятий с российским капиталом

" Флаг Узбекистана
 Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3 тысяч предприятий с российским капиталом действуют в Узбекистане на 1 апреля 2025 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике, следует из данных, предоставленных РИА Новости узбекистанским комитетом по статистике.
По данным статистического ведомства, в Узбекистане на 1 апреля 2025 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 15 739 (+10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).
С участием китайских инвесторов действует 3 711 предприятий (23,6% от общего числа всех действующих с иностранным капиталом), российских - 3 033 (19,3%), турецких - 1 942 (12,3%), отмечает статведомство. По его данным, в 2024 году РФ также занимала второе место по этому показателю.
При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий - 895. У инвесторов из Китая их 600, у турецких - 485.
Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.
Ташкент, Узбекистан
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана
9 апреля, 08:34
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНКИТАЙ
 
 
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