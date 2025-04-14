https://1prime.ru/20250414/uzbekistan-856646297.html

В Узбекистане создали более трех тысяч предприятий с российским капиталом

В Узбекистане создали более трех тысяч предприятий с российским капиталом - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане создали более трех тысяч предприятий с российским капиталом

Более 3 тысяч предприятий с российским капиталом действуют в Узбекистане на 1 апреля 2025 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T08:40+0300

2025-04-14T08:40+0300

2025-04-14T08:45+0300

экономика

россия

узбекистан

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3 тысяч предприятий с российским капиталом действуют в Узбекистане на 1 апреля 2025 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике, следует из данных, предоставленных РИА Новости узбекистанским комитетом по статистике. По данным статистического ведомства, в Узбекистане на 1 апреля 2025 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 15 739 (+10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). С участием китайских инвесторов действует 3 711 предприятий (23,6% от общего числа всех действующих с иностранным капиталом), российских - 3 033 (19,3%), турецких - 1 942 (12,3%), отмечает статведомство. По его данным, в 2024 году РФ также занимала второе место по этому показателю. При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий - 895. У инвесторов из Китая их 600, у турецких - 485. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250409/uzbekistan-856497204.html

узбекистан

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, китай