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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 апреля - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/valyuta-856671759.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 апреля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 апреля - 14.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 апреля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,97 копейки, до 11,2274 рубля, доллара - на 1,24 рубля, до 82,7671 рубля, курс евро | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:39+0300
2025-04-14T18:41+0300
экономика
банк россии
рынки
финансы
юань
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курсы валют
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,97 копейки, до 11,2274 рубля, доллара - на 1,24 рубля, до 82,7671 рубля, курс евро на 2,05 рубля, до 94,1635 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250414/yuan-856652489.html
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банк россии, рынки, финансы, юань, доллар сша, евро, курсы валют
Экономика, Банк России, Рынки, Финансы, юань, Доллар США, евро, Курсы валют
17:39 14.04.2025 (обновлено: 18:41 14.04.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 апреля

Официальный курс юаня на вторник - 11,23 руб, доллара - 82, 77 руб, евро - 94,16 руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,97 копейки, до 11,2274 рубля, доллара - на 1,24 рубля, до 82,7671 рубля, курс евро на 2,05 рубля, до 94,1635 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
ЦБ 11 апреля продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей
10:50
 
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