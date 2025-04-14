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Эксперт раскрыл, сколько россиян верят в возвращение зарубежных брендов - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл, сколько россиян верят в возвращение зарубежных брендов
Эксперт раскрыл, сколько россиян верят в возвращение зарубежных брендов - 14.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, сколько россиян верят в возвращение зарубежных брендов
Более 50% россиян верят в возвращение зарубежных брендов на российский рынок, следует из данных исследования агентства социологического консалтинга "Вебер",... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:08+0300
2025-04-14T17:08+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Более 50% россиян верят в возвращение зарубежных брендов на российский рынок, следует из данных исследования агентства социологического консалтинга "Вебер", которые представила генеральный директор агентства Елена Удалова. В понедельник на площадке VK в Москве прошла презентация агентства социологического консалтинга "Вебер", в рамках которой гостям предложили выбрать одну из трех тем для социологического опроса, по итогам мероприятия, "Вебер" в режиме реального времени подготовило исследование на выбранную гостями тему "Возвращение брендов". "Скорее верят новостям о возможном возвращении брендов 56% опрошенных, но при этом несформированных позиций, затрудняющихся ответить, достаточно много, около четверти. Ну и 21% скорее не верят", - озвучила результаты исследования в ходе презентации Удалова. Опрос показал, что чаще к уходу брендов из России респонденты относятся с безразличием (36%). Отвечая на вопрос о том, каких товаров им больше всего не хватает, люди выделили несколько категорий: лекарственные препараты (38%), техника и электроника (36%), а также автомобили (31%). "Российские бренды большинство опрошенных воспринимают позитивно. В среднем респонденты оценивают свое отношение к их появлению на 4,2 балла из 5. При этом средняя оценка отношения россиян к возвращению иностранных брендов - лишь 3,3 балла из 5. Преимущественно опрошенные говорят, что такой сценарий может принести экономике нашей страны как пользу, так и вред в равной степени - 24%", - следует из данных исследования. В рамках мероприятия также было заключено соглашение между "Вебером" и Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР). Его подписали генеральный директор Агентства социологического консалтинга "Вебер" Елена Удалова, генеральный директор ИНСОМАР Татьяна Чернавина, соучредитель Агентства социологического консалтинга "Вебер" Анна Перунова и директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Опрос проводился 14 апреля 2025 года методом River Sampling, количество опрошенных 1600 человек. Выборка репрезентативна совершеннолетнему населению России, онлайн-метод сбора социологических данных прошел научную верификацию ИНСОМАР.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
17:08 14.04.2025
 
Эксперт раскрыл, сколько россиян верят в возвращение зарубежных брендов

"Вебер": более 50% россиян верят в возвращение зарубежных брендов на российский рынок

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТЦ
ТЦ - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Более 50% россиян верят в возвращение зарубежных брендов на российский рынок, следует из данных исследования агентства социологического консалтинга "Вебер", которые представила генеральный директор агентства Елена Удалова.
В понедельник на площадке VK в Москве прошла презентация агентства социологического консалтинга "Вебер", в рамках которой гостям предложили выбрать одну из трех тем для социологического опроса, по итогам мероприятия, "Вебер" в режиме реального времени подготовило исследование на выбранную гостями тему "Возвращение брендов".
"Скорее верят новостям о возможном возвращении брендов 56% опрошенных, но при этом несформированных позиций, затрудняющихся ответить, достаточно много, около четверти. Ну и 21% скорее не верят", - озвучила результаты исследования в ходе презентации Удалова.
Опрос показал, что чаще к уходу брендов из России респонденты относятся с безразличием (36%). Отвечая на вопрос о том, каких товаров им больше всего не хватает, люди выделили несколько категорий: лекарственные препараты (38%), техника и электроника (36%), а также автомобили (31%).
"Российские бренды большинство опрошенных воспринимают позитивно. В среднем респонденты оценивают свое отношение к их появлению на 4,2 балла из 5. При этом средняя оценка отношения россиян к возвращению иностранных брендов - лишь 3,3 балла из 5. Преимущественно опрошенные говорят, что такой сценарий может принести экономике нашей страны как пользу, так и вред в равной степени - 24%", - следует из данных исследования.
В рамках мероприятия также было заключено соглашение между "Вебером" и Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР). Его подписали генеральный директор Агентства социологического консалтинга "Вебер" Елена Удалова, генеральный директор ИНСОМАР Татьяна Чернавина, соучредитель Агентства социологического консалтинга "Вебер" Анна Перунова и директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.
Опрос проводился 14 апреля 2025 года методом River Sampling, количество опрошенных 1600 человек. Выборка репрезентативна совершеннолетнему населению России, онлайн-метод сбора социологических данных прошел научную верификацию ИНСОМАР.
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