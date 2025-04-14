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В России оценили потребность в газовых турбинах до 2042 года - 14.04.2025, ПРАЙМ
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В России оценили потребность в газовых турбинах до 2042 года
В России оценили потребность в газовых турбинах до 2042 года - 14.04.2025, ПРАЙМ
В России оценили потребность в газовых турбинах до 2042 года
Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт или в 258 турбин, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:00+0300
2025-04-14T09:00+0300
энергетика
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ведомости
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт или в 258 турбин, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минэнерго РФ. "Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт (258 турбин)… Потребность в паровых турбинах оценивается в 73 ГВт, в общей сложности до 2042 года для нужд генерирующих компаний необходимо 430 таких турбин", - пишет издание со ссылкой на материалы Минэнерго к стратегической сессии в правительстве о развитии электроэнергетики, прошедшей 8 апреля. В Минэнерго считают, что до 2032 года для модернизации имеющихся мощностей и строительства новых электростанций потребуется 75 газовых турбин общей мощностью 6 ГВт и 276 паровых турбин общей мощностью 39 ГВт. В 2032-2042 годы генерирующим компаниям понадобится еще 183 газовые турбины совокупно на 25 ГВт и 154 паровые турбины на 34 ГВт, говорится в материале. В материалах, имеющихся в распоряжении газеты, также отмечается, что в настоящее время средний сдвиг сроков поставок генерирующего оборудования превышает 16 месяцев. По данным издания, с 2022 года стоимость оборудования выросла на 63%.
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газ, москва, рф, ведомости
Энергетика, Газ, МОСКВА, РФ, Ведомости
09:00 14.04.2025
 
В России оценили потребность в газовых турбинах до 2042 года

Минэнерго: потребность электроэнергетики в газовых турбинах оценивается в 31 ГВт

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт или в 258 турбин, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минэнерго РФ.
"Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт (258 турбин)… Потребность в паровых турбинах оценивается в 73 ГВт, в общей сложности до 2042 года для нужд генерирующих компаний необходимо 430 таких турбин", - пишет издание со ссылкой на материалы Минэнерго к стратегической сессии в правительстве о развитии электроэнергетики, прошедшей 8 апреля.
В Минэнерго считают, что до 2032 года для модернизации имеющихся мощностей и строительства новых электростанций потребуется 75 газовых турбин общей мощностью 6 ГВт и 276 паровых турбин общей мощностью 39 ГВт. В 2032-2042 годы генерирующим компаниям понадобится еще 183 газовые турбины совокупно на 25 ГВт и 154 паровые турбины на 34 ГВт, говорится в материале.
В материалах, имеющихся в распоряжении газеты, также отмечается, что в настоящее время средний сдвиг сроков поставок генерирующего оборудования превышает 16 месяцев. По данным издания, с 2022 года стоимость оборудования выросла на 63%.
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