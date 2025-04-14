https://1prime.ru/20250414/vedomosti-856647159.html

В России оценили потребность в газовых турбинах до 2042 года

В России оценили потребность в газовых турбинах до 2042 года - 14.04.2025, ПРАЙМ

В России оценили потребность в газовых турбинах до 2042 года

Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт или в 258 турбин, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T09:00+0300

2025-04-14T09:00+0300

2025-04-14T09:00+0300

энергетика

газ

москва

рф

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/img/82174/04/821740471_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_dd6761c2482ae04cc5f77ab9f4ef6cd1.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт или в 258 турбин, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минэнерго РФ. "Потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года оценивается в 31 ГВт (258 турбин)… Потребность в паровых турбинах оценивается в 73 ГВт, в общей сложности до 2042 года для нужд генерирующих компаний необходимо 430 таких турбин", - пишет издание со ссылкой на материалы Минэнерго к стратегической сессии в правительстве о развитии электроэнергетики, прошедшей 8 апреля. В Минэнерго считают, что до 2032 года для модернизации имеющихся мощностей и строительства новых электростанций потребуется 75 газовых турбин общей мощностью 6 ГВт и 276 паровых турбин общей мощностью 39 ГВт. В 2032-2042 годы генерирующим компаниям понадобится еще 183 газовые турбины совокупно на 25 ГВт и 154 паровые турбины на 34 ГВт, говорится в материале. В материалах, имеющихся в распоряжении газеты, также отмечается, что в настоящее время средний сдвиг сроков поставок генерирующего оборудования превышает 16 месяцев. По данным издания, с 2022 года стоимость оборудования выросла на 63%.

https://1prime.ru/20250410/neft-856565772.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, москва, рф, ведомости