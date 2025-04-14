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МИД Нидерландов рассказал о втором раунде переговоров США и Ирана - 14.04.2025, ПРАЙМ
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МИД Нидерландов рассказал о втором раунде переговоров США и Ирана
МИД Нидерландов рассказал о втором раунде переговоров США и Ирана - 14.04.2025, ПРАЙМ
МИД Нидерландов рассказал о втором раунде переговоров США и Ирана
Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу, подтвердил в понедельник министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:51+0300
2025-04-14T12:51+0300
политика
сша
иран
нидерланды
переговоры
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ГААГА, 14 апр - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу, подтвердил в понедельник министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп. В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме. "Переговоры продолжатся в субботу. Я получил несколько вопросов от ваших коллег относительно того, пройдут ли они в Нидерландах. Они пройдут не в Нидерландах, а в Риме", - сообщил Велдкамп, отвечая на вопрос журналистов о втором раунде переговоров США и Ирана перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.
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сша, иран, нидерланды, переговоры
Политика, США, ИРАН, НИДЕРЛАНДЫ, переговоры
12:51 14.04.2025
 
МИД Нидерландов рассказал о втором раунде переговоров США и Ирана

Велдкамп: второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу

© fotolia.com / Cla78%Флаг Ирана
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© fotolia.com / Cla78
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ГААГА, 14 апр - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу, подтвердил в понедельник министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.
В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме.
"Переговоры продолжатся в субботу. Я получил несколько вопросов от ваших коллег относительно того, пройдут ли они в Нидерландах. Они пройдут не в Нидерландах, а в Риме", - сообщил Велдкамп, отвечая на вопрос журналистов о втором раунде переговоров США и Ирана перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
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11 апреля, 16:31
 
ПолитикаСШАИРАННИДЕРЛАНДЫпереговоры
 
 
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