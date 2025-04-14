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В Венгрии сочли "красной линией" отправку военных советников ЕС на Украину
В Венгрии сочли "красной линией" отправку военных советников ЕС на Украину - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Венгрии сочли "красной линией" отправку военных советников ЕС на Украину
ЕС хочет отправить военных советников и перенести миссию по подготовке ВСУ на территорию Украины, Венгрия считает это "красной линией" и выступает против,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:01+0300
2025-04-14T15:01+0300
2025-04-14T15:01+0300
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БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. ЕС хочет отправить военных советников и перенести миссию по подготовке ВСУ на территорию Украины, Венгрия считает это "красной линией" и выступает против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В ЕС хотят направить в Киев военных советников в рамках миссии по подготовке солдат на Украине. Венгрия дистанцировалась от этой миссии, но нашим принципиальным условием было, что такая миссия может действовать только за пределами территории Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Он подчеркнул, что для Венгрии появление европейских военных инструкторов на территории Украины - "красная линия". Сийярто добавил, что считает, что на Украине невозможно реализовать ни один элемент военной учебной миссии, включая военных инструкторов и военных советников. Он отметил, что Венгрия будет выступать против данной идеи ЕС, поскольку она представляет весьма серьезную угрозу эскалации конфликта.
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венгрия, украина, петер сийярто, всу, военные, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, ВСУ, военные, ЕС
В Венгрии сочли "красной линией" отправку военных советников ЕС на Украину
Сийярто: Венгрия не согласна на перенос миссии ЕС по подготовке ВСУ на территорию Украины
БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. ЕС хочет отправить военных советников и перенести миссию по подготовке ВСУ на территорию Украины, Венгрия считает это "красной линией" и выступает против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В ЕС хотят направить в Киев военных советников в рамках миссии по подготовке солдат на Украине. Венгрия дистанцировалась от этой миссии, но нашим принципиальным условием было, что такая миссия может действовать только за пределами территории Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
Он подчеркнул, что для Венгрии появление европейских военных инструкторов на территории Украины - "красная линия".
Сийярто добавил, что считает, что на Украине невозможно реализовать ни один элемент военной учебной миссии, включая военных инструкторов и военных советников. Он отметил, что Венгрия будет выступать против данной идеи ЕС, поскольку она представляет весьма серьезную угрозу эскалации конфликта.
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