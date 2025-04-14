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Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий - 14.04.2025, ПРАЙМ

Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

В Калужской, Ленинградской и Московской областях начали работу три деревоперерабатывающих предприятия. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с членами... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T19:18+0300

2025-04-14T19:18+0300

2025-04-14T19:18+0300

промышленность

россия

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москва

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владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В Калужской, Ленинградской и Московской областях начали работу три деревоперерабатывающих предприятия. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства."Прежде, чем будем обсуждать состояние и перспективы развития комплекса по деревопереработке и лесной отрасли, перенесемся в несколько регионов, мы сегодня запускаем новое производство сразу трех предприятий отечественного лесопромышленного комплекса", — сказал глава государства.Он уточнил, что в Калужской области налажен выпуск древесно-стружечных плит — проект деревопереработки полного цикла, в Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика, а в Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов. "Всех руководителей предприятий <...> хочу поблагодарить за то, что было сделано, и выразить надежду на то, что будет сделано еще больше. Во всяком случае, то, что мы сейчас видели и слышали, настраивает именно на такую волну", — сказал Путин.Во время совещания президент поручил правительству не отмахиваться от лесопромышленников, вместе проанализировать потери экспорта и при необходимости скорректировать объемы поддержки.

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промышленность, россия, московская область, москва, рф, владимир путин