Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250414/wood-856675402.html
Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий - 14.04.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
В Калужской, Ленинградской и Московской областях начали работу три деревоперерабатывающих предприятия. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с членами... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:18+0300
2025-04-14T19:18+0300
промышленность
россия
московская область
москва
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76224/65/762246587_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_971cc920efc023c8e430a838bc596b8a.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В Калужской, Ленинградской и Московской областях начали работу три деревоперерабатывающих предприятия. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства."Прежде, чем будем обсуждать состояние и перспективы развития комплекса по деревопереработке и лесной отрасли, перенесемся в несколько регионов, мы сегодня запускаем новое производство сразу трех предприятий отечественного лесопромышленного комплекса", — сказал глава государства.Он уточнил, что в Калужской области налажен выпуск древесно-стружечных плит — проект деревопереработки полного цикла, в Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика, а в Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов. "Всех руководителей предприятий &lt;...&gt; хочу поблагодарить за то, что было сделано, и выразить надежду на то, что будет сделано еще больше. Во всяком случае, то, что мы сейчас видели и слышали, настраивает именно на такую волну", — сказал Путин.Во время совещания президент поручил правительству не отмахиваться от лесопромышленников, вместе проанализировать потери экспорта и при необходимости скорректировать объемы поддержки.
https://1prime.ru/20250204/drevesina-854649202.html
московская область
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76224/65/762246587_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_a7319bb89a6d37c791163c48c64bdf4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, московская область, москва, рф, владимир путин
Промышленность, РОССИЯ, Московская область, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
19:18 14.04.2025
 
Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

Путин сообщил о запуске деревоперерабатывающих предприятий в трех регионах

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаготовка леса в Новосибирской области
Заготовка леса в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В Калужской, Ленинградской и Московской областях начали работу три деревоперерабатывающих предприятия. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Прежде, чем будем обсуждать состояние и перспективы развития комплекса по деревопереработке и лесной отрасли, перенесемся в несколько регионов, мы сегодня запускаем новое производство сразу трех предприятий отечественного лесопромышленного комплекса", — сказал глава государства.
Он уточнил, что в Калужской области налажен выпуск древесно-стружечных плит — проект деревопереработки полного цикла, в Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика, а в Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов.
"Всех руководителей предприятий <...> хочу поблагодарить за то, что было сделано, и выразить надежду на то, что будет сделано еще больше. Во всяком случае, то, что мы сейчас видели и слышали, настраивает именно на такую волну", — сказал Путин.
Во время совещания президент поручил правительству не отмахиваться от лесопромышленников, вместе проанализировать потери экспорта и при необходимости скорректировать объемы поддержки.
Русский лес
Дефицита не избежать: финны перешли к крайним мерам из-за России
4 февраля, 08:59
 
ПромышленностьРОССИЯМосковская областьМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала