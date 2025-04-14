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ЦБ Японии заявил о росте неопределенности в экономике из-за пошлин США

ЦБ Японии заявил о росте неопределенности в экономике из-за пошлин США - 14.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ Японии заявил о росте неопределенности в экономике из-за пошлин США

Глава Банка Японии – Центрального банка страны, Кадзуо Уэда заявил в парламенте, что пошлины США увеличили неопределенность в мировой и японской экономике и... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T08:52+0300

2025-04-14T08:52+0300

2025-04-14T08:52+0300

экономика

сша

япония

кадзуо уэда

дональд трамп

скотт бессент

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ТОКИО, 14 апр – ПРАЙМ. Глава Банка Японии – Центрального банка страны, Кадзуо Уэда заявил в парламенте, что пошлины США увеличили неопределенность в мировой и японской экономике и работают на понижение. "Возможно, мне и не нужно этого говорить, но из-за мер по введению пошлин США, и в мировой, и во внутренней экономике, и в ценах сильно выросла неопределенность. Эти меры различными путями будут работать на понижение и в мировой экономике, и в японской экономике", - сказал председатель Банка Японии Кадзуо Уэда. Ранее сообщалось, что 17 апреля начнется первый раунд переговоров Японии и США вокруг введения пошлин. Японию будет представлять министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, в качестве его контрпартнера будет выступать министр финансов США Скотт Бессент. Как ожидается, Акадзава постарается довести до американской стороны точку зрения Токио о том, что ставить на одну доску Японию, которая последние 5 лет является главным инвестором США и создает там рабочие места, и другие страны неправомерно. При этом правительство Японии осознает, что переговоры будут долгими и сложными. В марте в США японский министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто ездил с краткосрочным визитом для встречи с министром торговли США Говардом Латником. Он пытался договориться о нераспространении на Японию 25%-х дополнительных пошлин на автомобили и 25%-х пошлин на сталь и алюминий. Однако видимых результатов эти переговоры не принесли. Затем в апреле в США были направлены заместитель министра иностранных дел Такэси Акахори и заместитель министра экономики, торговли и промышленности Такэхико Мацуо. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25%-е пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-е на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Со среды 24%-е пошлины распространяются на всю остальную продукцию, за исключением полупроводников, медпрепаратов и других чувствительных для США товаров. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо, считают власти страны.

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сша, япония, кадзуо уэда, дональд трамп, скотт бессент