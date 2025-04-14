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Число японцев сократилось до минимума с 1950 года

Число японцев сократилось до минимума с 1950 года - 14.04.2025, ПРАЙМ

Число японцев сократилось до минимума с 1950 года

Число японцев без учета проживающих в стране иностранцев сократилось до 120,3 миллиона человек, такие данные обнародовало в понедельник министерство... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:31+0300

2025-04-14T10:31+0300

2025-04-14T10:31+0300

общество

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ТОКИО, 14 апр - ПРАЙМ. Число японцев без учета проживающих в стране иностранцев сократилось до 120,3 миллиона человек, такие данные обнародовало в понедельник министерство общенациональных дел Японии. Согласно данным японских СМИ, это антирекорд с 1950 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. "Общая численность населения (включая иностранцев - ред.) составила 123,8 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом она сократилась на 550 тысяч (- 0,44%), сокращение происходит 14 лет подряд. Число японцев (без учета иностранцев - ред.) составило 120,3 миллиона. По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 898 тысяч человек (- 0,74%), темпы сокращения численности растут 13 лет подряд", - говорится в отчете министерства. По данным министерства общенациональных дел, число детей от ноля до 15 лет составило всего 13,8 миллиона человек (11,2% населения). Это самый низкий показатель за все время, сообщает министерство. Те, кому от 15 до 64 лет, составляют 59,6% населения, их 73,73 миллиона. В обеих категориях наблюдается сокращение населения, тогда как в категории от 65 лет происходит рост: за год эта категория выросла на 17 тысяч человек и составляет 36,24 миллиона человек или 29,3% населения. Это самый высокий показатель за все время, подытожило министерство общенациональных дел. Газета "Майнити" с учетом обнародованных данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии за декабрь прошлого года 27 февраля написала, что рождаемость в Японии в 2024 году упала до 721 тысячи человек, что стало самым низким уровнем с 1899 года, когда начали вести подобную статистику. Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в прошлом году 897,7 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель, подчеркнуло издание.

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общество , япония, население