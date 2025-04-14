https://1prime.ru/20250414/yaponiya-856651517.html
Число японцев сократилось до минимума с 1950 года
Число японцев сократилось до минимума с 1950 года - 14.04.2025, ПРАЙМ
Число японцев сократилось до минимума с 1950 года
Число японцев без учета проживающих в стране иностранцев сократилось до 120,3 миллиона человек, такие данные обнародовало в понедельник министерство... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:31+0300
2025-04-14T10:31+0300
2025-04-14T10:31+0300
общество
япония
население
https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:282:3007:1973_1920x0_80_0_0_91a212dc88bab93f995b5aa52271272b.jpg
ТОКИО, 14 апр - ПРАЙМ. Число японцев без учета проживающих в стране иностранцев сократилось до 120,3 миллиона человек, такие данные обнародовало в понедельник министерство общенациональных дел Японии. Согласно данным японских СМИ, это антирекорд с 1950 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. "Общая численность населения (включая иностранцев - ред.) составила 123,8 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом она сократилась на 550 тысяч (- 0,44%), сокращение происходит 14 лет подряд. Число японцев (без учета иностранцев - ред.) составило 120,3 миллиона. По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 898 тысяч человек (- 0,74%), темпы сокращения численности растут 13 лет подряд", - говорится в отчете министерства. По данным министерства общенациональных дел, число детей от ноля до 15 лет составило всего 13,8 миллиона человек (11,2% населения). Это самый низкий показатель за все время, сообщает министерство. Те, кому от 15 до 64 лет, составляют 59,6% населения, их 73,73 миллиона. В обеих категориях наблюдается сокращение населения, тогда как в категории от 65 лет происходит рост: за год эта категория выросла на 17 тысяч человек и составляет 36,24 миллиона человек или 29,3% населения. Это самый высокий показатель за все время, подытожило министерство общенациональных дел. Газета "Майнити" с учетом обнародованных данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии за декабрь прошлого года 27 февраля написала, что рождаемость в Японии в 2024 году упала до 721 тысячи человек, что стало самым низким уровнем с 1899 года, когда начали вести подобную статистику. Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в прошлом году 897,7 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель, подчеркнуло издание.
https://1prime.ru/20250414/yaponiya-856646753.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:0:3007:2255_1920x0_80_0_0_c507653017f9c62880b061406d731aad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , япония, население
Общество , ЯПОНИЯ, население
Число японцев сократилось до минимума с 1950 года
Число японцев без учета иностранцев сократилось до 120,3 миллиона человек
ТОКИО, 14 апр - ПРАЙМ. Число японцев без учета проживающих в стране иностранцев сократилось до 120,3 миллиона человек, такие данные обнародовало в понедельник министерство общенациональных дел Японии.
Согласно данным японских СМИ, это антирекорд с 1950 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде.
"Общая численность населения (включая иностранцев - ред.) составила 123,8 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом она сократилась на 550 тысяч (- 0,44%), сокращение происходит 14 лет подряд. Число японцев (без учета иностранцев - ред.) составило 120,3 миллиона. По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 898 тысяч человек (- 0,74%), темпы сокращения численности растут 13 лет подряд", - говорится в отчете министерства.
По данным министерства общенациональных дел, число детей от ноля до 15 лет составило всего 13,8 миллиона человек (11,2% населения). Это самый низкий показатель за все время, сообщает министерство. Те, кому от 15 до 64 лет, составляют 59,6% населения, их 73,73 миллиона. В обеих категориях наблюдается сокращение населения, тогда как в категории от 65 лет происходит рост: за год эта категория выросла на 17 тысяч человек и составляет 36,24 миллиона человек или 29,3% населения. Это самый высокий показатель за все время, подытожило министерство общенациональных дел.
Газета "Майнити" с учетом обнародованных данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии за декабрь прошлого года 27 февраля написала, что рождаемость в Японии в 2024 году упала до 721 тысячи человек, что стало самым низким уровнем с 1899 года, когда начали вести подобную статистику. Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в прошлом году 897,7 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель, подчеркнуло издание.
ЦБ Японии заявил о росте неопределенности в экономике из-за пошлин США