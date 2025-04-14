https://1prime.ru/20250414/yellen-856678531.html

Экс-глава Минфина США сообщила о ненадежности казначейских облигаций

Экс-глава Минфина США сообщила о ненадежности казначейских облигаций - 14.04.2025, ПРАЙМ

Экс-глава Минфина США сообщила о ненадежности казначейских облигаций

Политика администрации президента США Дональда Трампа по введению пошлин поставила под сомнение надежность казначейских облигаций как основы мировой финансовой... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T21:32+0300

2025-04-14T21:32+0300

2025-04-14T21:32+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

вашингтон

дональд трамп

джанет йеллен

cnbc

https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:255:3077:1985_1920x0_80_0_0_49cede81e1d04e98f421550582e34775.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Политика администрации президента США Дональда Трампа по введению пошлин поставила под сомнение надежность казначейских облигаций как основы мировой финансовой системы, заявила бывшая глава американского минфина Джанет Йеллен. В интервью телеканалу CNBC Йеллен, которая ушла с поста с приходом администрации Трампа в январе, напомнила, что на прошлой неделе доходность традиционно "безопасных" с точки зрения инвесторов казначейских облигаций возросла, что означает снижение спроса. Одновременно упал и курс доллара США. Ранее аналитики отметили, что казначейские облигации стали вести себя как "рискованные" активы, которые сбрасываются инвесторами в период турбулентности. По мнению Йеллен, это означает, что "инвесторы начинают избегать долларовых активов, что ставит под сомнение надежность основы мировой финансовой системы, а именно казначейских облигаций США". При этом бывшая глава минфина подчеркнула, что не считает происходящее разрушением финансовой системы и истощением ликвидности на рынках, а лишь потерей доверия к экономической политике США. Йеллен, которая также ранее занимала пост главы федеральной резервной системы (ФРС) США, подчеркнула, что пошлины создают "наисложнейшую" ситуацию для ФРС, так как его задача - бороться с инфляцией, которую пошлины подстегнут. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://1prime.ru/20250414/poshliny-856671467.html

сша

китай

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп, джанет йеллен, cnbc