https://1prime.ru/20250414/yuan-856649470.html

Юань открыл торги 14 апреля ростом

Юань открыл торги 14 апреля ростом - 14.04.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 14 апреля ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:02+0300

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экономика

юань

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,27 рубля.

https://1prime.ru/20250411/rynok-856614444.html

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