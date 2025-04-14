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Юань открыл торги 14 апреля ростом - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/yuan-856649470.html
Юань открыл торги 14 апреля ростом
Юань открыл торги 14 апреля ростом - 14.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 14 апреля ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
юань
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,27 рубля.
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юань
Экономика, юань
10:02 14.04.2025 (обновлено: 10:03 14.04.2025)
 
Юань открыл торги 14 апреля ростом

Курс юаня в начале торгов растет до 11,26 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,27 рубля.
%Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню и доллару на следующей неделе
11 апреля, 22:36
 
Экономикаюань
 
 
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