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Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается - 14.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии понедельника переходит к снижению, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:25+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии понедельника переходит к снижению, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск снижается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,21 рубля. На старте торгов китайская валюта демонстрировала рост стоимости на 2 копейки. "Похоже, неплохая ритмичность продаж валюты экспортёрами сохраняется, и способствует этому приближение довольно крупных апрельских нефтегазовых платежей в бюджет за счёт уплаты НДД (ждём сборы чуть меньше, чем в марте, около 1 трлн рублей), а также сохранение очень жёстких денежно-кредитных условий. Таргет по курсу на текущий месяц снижаем до 11-11,5 руб за юань (было 11,5-12 рублей)", - комментирует Денис Попов из Промсвязьбанка. В ближайшее время видим риск тестирования уровней ниже 11 руб за юань, однако, с учётом нестабильности внешнеполитического новостного фона сильно на это не рассчитываем. Сегодня ждём дальнейший дрейф курса к нижней границе указанного целевого диапазона, заключает эксперт. При нынешней картине покупать юань против рубля было бы неправильным, шорты по факту пробоя поддержки стоит открывать очень аккуратно с обязательными короткими стопами. Ждем развития событий в паре, вполне возможно, что пробой окажется ложным, добавил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, торги
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается
Курс юаня к рублю в начале дня снижается до 11,21 рубля
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии понедельника переходит к снижению, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск снижается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,21 рубля. На старте торгов китайская валюта демонстрировала рост стоимости на 2 копейки.
"Похоже, неплохая ритмичность продаж валюты экспортёрами сохраняется, и способствует этому приближение довольно крупных апрельских нефтегазовых платежей в бюджет за счёт уплаты НДД (ждём сборы чуть меньше, чем в марте, около 1 трлн рублей), а также сохранение очень жёстких денежно-кредитных условий. Таргет по курсу на текущий месяц снижаем до 11-11,5 руб за юань (было 11,5-12 рублей)", - комментирует Денис Попов из Промсвязьбанка.
В ближайшее время видим риск тестирования уровней ниже 11 руб за юань, однако, с учётом нестабильности внешнеполитического новостного фона сильно на это не рассчитываем. Сегодня ждём дальнейший дрейф курса к нижней границе указанного целевого диапазона, заключает эксперт.
При нынешней картине покупать юань против рубля было бы неправильным, шорты по факту пробоя поддержки стоит открывать очень аккуратно с обязательными короткими стопами. Ждем развития событий в паре, вполне возможно, что пробой окажется ложным, добавил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
ЦБ 11 апреля продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей