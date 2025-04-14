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Зеленский снова пожаловался, что США не поставляют Киеву системы ПВО - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Зеленский снова пожаловался, что США не поставляют Киеву системы ПВО
Зеленский снова пожаловался, что США не поставляют Киеву системы ПВО - 14.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский снова пожаловался, что США не поставляют Киеву системы ПВО
Владимир Зеленский вновь выразил недовольство тем, что США до сих пор не передали Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, несмотря на прежние... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:28+0300
2025-04-14T11:28+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь выразил недовольство тем, что США до сих пор не передали Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, несмотря на прежние обещания. Он связал это с отсутствием политической воли у западных партнёров и недостаточным стремлением "защищать Украину".По информации, ранее озвученной пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт, Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил дополнительные системы ПВО, акцентируя внимание именно на Patriot. Трамп, как отмечала Левитт, выразил готовность рассмотреть возможные пути решения, включая использование ресурсов в Европе. Однако позже Зеленский заявил, что не смог добиться от США лицензии на производство этих комплексов.Он отметил, что Киев сталкивается не с финансовыми ограничениями, поскольку готов выкупить необходимые системы, а с отсутствием политической воли на Западе. По словам Зеленского, несмотря на договорённости, достигнутые на саммите НАТО летом 2024 года, США не предоставляют системы, в то время как передают их другим странам."Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю", - сказал Зеленский в интервью и добавил, если Украина и Штаты "партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину".По словам Зеленского, Украине необходимы как минимум десять комплексов Patriot для прикрытия крупных городов, оценив стоимость каждого примерно в 1,5 миллиарда долларов. Киев, по его словам, готов самостоятельно покрыть эту сумму. Он также заявил, что без поддержки США Украина столкнется с серьезными потерями — как человеческими, так и территориальными.Альтернативой он видит возможность получения лицензии на производство Patriot и боеприпасов к ним. Зеленский отметил, что такие комплексы уже развернуты в ряде стран Европы и Азии, не участвующих в активных конфликтах, и предложил рассмотреть вариант временной передачи этих систем Украине, в том числе через аренду.Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в прямое участие. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что такие поставки, а также обучение украинских военных в странах Альянса, делают эти государства частью конфликта. В Кремле также подчеркивали, что милитаризация Украины со стороны Запада лишь усугубляет ситуацию и отдаляет перспективы переговоров.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, всу, нато, пво, мид рф, сергей лавров
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, ВСУ, НАТО, ПВО, МИД РФ, Сергей Лавров
11:28 14.04.2025
 
Зеленский снова пожаловался, что США не поставляют Киеву системы ПВО

Зеленский потребовал от США системы ПВО, обвинив их в нежелании "защищать Украину"

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь выразил недовольство тем, что США до сих пор не передали Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, несмотря на прежние обещания. Он связал это с отсутствием политической воли у западных партнёров и недостаточным стремлением "защищать Украину".
По информации, ранее озвученной пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт, Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил дополнительные системы ПВО, акцентируя внимание именно на Patriot. Трамп, как отмечала Левитт, выразил готовность рассмотреть возможные пути решения, включая использование ресурсов в Европе. Однако позже Зеленский заявил, что не смог добиться от США лицензии на производство этих комплексов.
Он отметил, что Киев сталкивается не с финансовыми ограничениями, поскольку готов выкупить необходимые системы, а с отсутствием политической воли на Западе. По словам Зеленского, несмотря на договорённости, достигнутые на саммите НАТО летом 2024 года, США не предоставляют системы, в то время как передают их другим странам.
"Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю", - сказал Зеленский в интервью и добавил, если Украина и Штаты "партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину".
По словам Зеленского, Украине необходимы как минимум десять комплексов Patriot для прикрытия крупных городов, оценив стоимость каждого примерно в 1,5 миллиарда долларов. Киев, по его словам, готов самостоятельно покрыть эту сумму. Он также заявил, что без поддержки США Украина столкнется с серьезными потерями — как человеческими, так и территориальными.
Альтернативой он видит возможность получения лицензии на производство Patriot и боеприпасов к ним. Зеленский отметил, что такие комплексы уже развернуты в ряде стран Европы и Азии, не участвующих в активных конфликтах, и предложил рассмотреть вариант временной передачи этих систем Украине, в том числе через аренду.
Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в прямое участие. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что такие поставки, а также обучение украинских военных в странах Альянса, делают эти государства частью конфликта. В Кремле также подчеркивали, что милитаризация Украины со стороны Запада лишь усугубляет ситуацию и отдаляет перспективы переговоров.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ
10:23
 
ВооруженияУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампВСУНАТОПВОМИД РФСергей Лавров
 
 
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