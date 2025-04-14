https://1prime.ru/20250414/zelenskiy-856658027.html

"А русским ничего не блокировали". Зеленский обиделся на сближение РФ и США

"А русским ничего не блокировали". Зеленский обиделся на сближение РФ и США - 14.04.2025, ПРАЙМ

"А русским ничего не блокировали". Зеленский обиделся на сближение РФ и США

Владимир Зеленский в интервью CBS вновь выразил недовольство позицией США, обвинив Вашингтон в том, что тот ведёт более теплый диалог с Россией, чем с Украиной. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:46+0300

2025-04-14T12:46+0300

2025-04-14T12:47+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

cbs

дональд трамп

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью CBS вновь выразил недовольство позицией США, обвинив Вашингтон в том, что тот ведёт более теплый диалог с Россией, чем с Украиной. По его мнению, в американской политике отсутствует единая и чёткая линия поддержки Киева.Он заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп, будучи сильным лидером, должен открыто поддерживать Украину, а не занимать промежуточную позицию. Зеленский также отметил, что складывается ощущение, будто американская сторона проявляет больше дружелюбия к Москве, что, по его мнению, является ошибочным подходом.Кроме того, он указал на наличие в Америке тех, кто заинтересован в налаживании отношений с Россией, что, по его словам, мешает формированию консолидированной поддержки Украины. Также Зеленский напомнил, что США на время приостановили военную помощь и обмен разведданными, несмотря на то, что украинская сторона предупреждала о возможных негативных последствиях."У меня вопрос, что США сделали зеркальное в сторону русских... Нам заблокировали и потом предложили. А русским – предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" работает в одну сторону, только в нашу", - посетовал он. 26 марта Зеленский сообщил, что президент Дональд Трамп возобновил обмен разведданными с Украиной.Между тем, в Кремле по итогам телефонного разговора Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявили, что считают прекращение иностранной военной помощи и поставок разведданных Киеву ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.После выхода интервью Зеленского, Дональд Трамп подверг критике телепередачу 60 Minutes, назвав телеканал CBS предвзятым и вновь предложив лишить его лицензии. Он напомнил об аналогичном случае в 2024 году, когда, по его утверждению, интервью с его оппоненткой Камалой Харрис вышло в эфир с серьёзными правками, а телеканал отказался опубликовать полную запись. Трамп настаивает на том, что CBS должен понести ответственность за свои действия.

https://1prime.ru/20250414/zelenskiy-856654275.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, сша, cbs, дональд трамп, россия, владимир путин