https://1prime.ru/20250414/zelenskiy-856658027.html
"А русским ничего не блокировали". Зеленский обиделся на сближение РФ и США
"А русским ничего не блокировали". Зеленский обиделся на сближение РФ и США - 14.04.2025, ПРАЙМ
"А русским ничего не блокировали". Зеленский обиделся на сближение РФ и США
Владимир Зеленский в интервью CBS вновь выразил недовольство позицией США, обвинив Вашингтон в том, что тот ведёт более теплый диалог с Россией, чем с Украиной. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:46+0300
2025-04-14T12:46+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью CBS вновь выразил недовольство позицией США, обвинив Вашингтон в том, что тот ведёт более теплый диалог с Россией, чем с Украиной. По его мнению, в американской политике отсутствует единая и чёткая линия поддержки Киева.Он заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп, будучи сильным лидером, должен открыто поддерживать Украину, а не занимать промежуточную позицию. Зеленский также отметил, что складывается ощущение, будто американская сторона проявляет больше дружелюбия к Москве, что, по его мнению, является ошибочным подходом.Кроме того, он указал на наличие в Америке тех, кто заинтересован в налаживании отношений с Россией, что, по его словам, мешает формированию консолидированной поддержки Украины. Также Зеленский напомнил, что США на время приостановили военную помощь и обмен разведданными, несмотря на то, что украинская сторона предупреждала о возможных негативных последствиях."У меня вопрос, что США сделали зеркальное в сторону русских... Нам заблокировали и потом предложили. А русским – предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" работает в одну сторону, только в нашу", - посетовал он. 26 марта Зеленский сообщил, что президент Дональд Трамп возобновил обмен разведданными с Украиной.Между тем, в Кремле по итогам телефонного разговора Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявили, что считают прекращение иностранной военной помощи и поставок разведданных Киеву ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.После выхода интервью Зеленского, Дональд Трамп подверг критике телепередачу 60 Minutes, назвав телеканал CBS предвзятым и вновь предложив лишить его лицензии. Он напомнил об аналогичном случае в 2024 году, когда, по его утверждению, интервью с его оппоненткой Камалой Харрис вышло в эфир с серьёзными правками, а телеканал отказался опубликовать полную запись. Трамп настаивает на том, что CBS должен понести ответственность за свои действия.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, CBS, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
"А русским ничего не блокировали". Зеленский обиделся на сближение РФ и США
CBS: Зеленский обиделся, что США "более тепло разговаривает" с Россией
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью CBS вновь выразил недовольство позицией США, обвинив Вашингтон в том, что тот ведёт более теплый диалог с Россией, чем с Украиной. По его мнению, в американской политике отсутствует единая и чёткая линия поддержки Киева.
Он заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп, будучи сильным лидером, должен открыто поддерживать Украину, а не занимать промежуточную позицию. Зеленский также отметил, что складывается ощущение, будто американская сторона проявляет больше дружелюбия к Москве, что, по его мнению, является ошибочным подходом.
Кроме того, он указал на наличие в Америке тех, кто заинтересован в налаживании отношений с Россией, что, по его словам, мешает формированию консолидированной поддержки Украины. Также Зеленский напомнил, что США на время приостановили военную помощь и обмен разведданными, несмотря на то, что украинская сторона предупреждала о возможных негативных последствиях.
"У меня вопрос, что США сделали зеркальное в сторону русских... Нам заблокировали и потом предложили. А русским – предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" работает в одну сторону, только в нашу", - посетовал он.
26 марта Зеленский сообщил, что президент Дональд Трамп возобновил обмен разведданными с Украиной.
Между тем, в Кремле по итогам телефонного разговора Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявили, что считают прекращение иностранной военной помощи и поставок разведданных Киеву ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.
После выхода интервью Зеленского, Дональд Трамп подверг критике телепередачу 60 Minutes, назвав телеканал CBS предвзятым и вновь предложив лишить его лицензии. Он напомнил об аналогичном случае в 2024 году, когда, по его утверждению, интервью с его оппоненткой Камалой Харрис вышло в эфир с серьёзными правками, а телеканал отказался опубликовать полную запись. Трамп настаивает на том, что CBS должен понести ответственность за свои действия.
Зеленский снова пожаловался, что США не поставляют Киеву системы ПВО