Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250414/zelenskiy-856662552.html
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS - 14.04.2025, ПРАЙМ
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS
Пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову пришлось оправдываться после того, как американский телеканал СBS озвучил, что число погибших в ВСУ... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:39+0300
2025-04-14T14:40+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
cbs
дональд трамп
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову пришлось оправдываться после того, как американский телеканал СBS озвучил, что число погибших в ВСУ составило 100 тысяч человек. "Зеленский таких цифр не озвучивал", - цитирует Никифорова украинское издание "Лига.net". Украинский пресс-секретарь также подчеркнул, что Зеленский в интервью лишь указал, что украинский народ "платит самую высокую цену". Ранее в понедельник программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с Зеленским, где закадровым голосом говорится о том, что за время российской военной операции против Киева погибли до 100 тысяч украинских военных. Данные вызвали резонанс среди украинских СМИ, поскольку ранее Зеленский сообщал о 45 тысячах потерь. Тем временем Минобороны России отмечает, что потери украинской армии значительно превышают данные цифры и оцениваются в более 560 тысяч человек.После выхода интервью Зеленского, Дональд Трамп подверг критике телепередачу 60 Minutes, назвав телеканал CBS предвзятым и вновь предложив лишить его лицензии. Он напомнил об аналогичном случае в 2024 году, когда, по его утверждению, интервью с его оппоненткой Камалой Харрис вышло в эфир с серьёзными правками, а телеканал отказался опубликовать полную запись. Трамп настаивает на том, что CBS должен понести ответственность за свои действия.
https://1prime.ru/20250414/zelenskiy-856658027.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, сша, cbs, дональд трамп, всу
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, CBS, Дональд Трамп, ВСУ
14:39 14.04.2025 (обновлено: 14:40 14.04.2025)
 
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров оправдывается после новостей о 100 тыс погибших в ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову пришлось оправдываться после того, как американский телеканал СBS озвучил, что число погибших в ВСУ составило 100 тысяч человек.
"Зеленский таких цифр не озвучивал", - цитирует Никифорова украинское издание "Лига.net". Украинский пресс-секретарь также подчеркнул, что Зеленский в интервью лишь указал, что украинский народ "платит самую высокую цену".
Ранее в понедельник программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с Зеленским, где закадровым голосом говорится о том, что за время российской военной операции против Киева погибли до 100 тысяч украинских военных. Данные вызвали резонанс среди украинских СМИ, поскольку ранее Зеленский сообщал о 45 тысячах потерь. Тем временем Минобороны России отмечает, что потери украинской армии значительно превышают данные цифры и оцениваются в более 560 тысяч человек.
После выхода интервью Зеленского, Дональд Трамп подверг критике телепередачу 60 Minutes, назвав телеканал CBS предвзятым и вновь предложив лишить его лицензии. Он напомнил об аналогичном случае в 2024 году, когда, по его утверждению, интервью с его оппоненткой Камалой Харрис вышло в эфир с серьёзными правками, а телеканал отказался опубликовать полную запись. Трамп настаивает на том, что CBS должен понести ответственность за свои действия.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
"А русским ничего не блокировали". Зеленский обиделся на сближение РФ и США
12:46
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАCBSДональд ТрампВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала