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Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS - 14.04.2025, ПРАЙМ
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS
Пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову пришлось оправдываться после того, как американский телеканал СBS озвучил, что число погибших в ВСУ... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:39+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову пришлось оправдываться после того, как американский телеканал СBS озвучил, что число погибших в ВСУ составило 100 тысяч человек. "Зеленский таких цифр не озвучивал", - цитирует Никифорова украинское издание "Лига.net". Украинский пресс-секретарь также подчеркнул, что Зеленский в интервью лишь указал, что украинский народ "платит самую высокую цену". Ранее в понедельник программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с Зеленским, где закадровым голосом говорится о том, что за время российской военной операции против Киева погибли до 100 тысяч украинских военных. Данные вызвали резонанс среди украинских СМИ, поскольку ранее Зеленский сообщал о 45 тысячах потерь. Тем временем Минобороны России отмечает, что потери украинской армии значительно превышают данные цифры и оцениваются в более 560 тысяч человек.После выхода интервью Зеленского, Дональд Трамп подверг критике телепередачу 60 Minutes, назвав телеканал CBS предвзятым и вновь предложив лишить его лицензии. Он напомнил об аналогичном случае в 2024 году, когда, по его утверждению, интервью с его оппоненткой Камалой Харрис вышло в эфир с серьёзными правками, а телеканал отказался опубликовать полную запись. Трамп настаивает на том, что CBS должен понести ответственность за свои действия.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, CBS, Дональд Трамп, ВСУ
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров оправдывается после новостей о 100 тыс погибших в ВСУ
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову пришлось оправдываться после того, как американский телеканал СBS озвучил, что число погибших в ВСУ составило 100 тысяч человек.
"Зеленский таких цифр не озвучивал", - цитирует Никифорова украинское издание "Лига.net". Украинский пресс-секретарь также подчеркнул, что Зеленский в интервью лишь указал, что украинский народ "платит самую высокую цену".
Ранее в понедельник программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с Зеленским, где закадровым голосом говорится о том, что за время российской военной операции против Киева погибли до 100 тысяч украинских военных. Данные вызвали резонанс среди украинских СМИ, поскольку ранее Зеленский сообщал о 45 тысячах потерь. Тем временем Минобороны России отмечает, что потери украинской армии значительно превышают данные цифры и оцениваются в более 560 тысяч человек.
После выхода интервью Зеленского, Дональд Трамп подверг критике телепередачу 60 Minutes, назвав телеканал CBS предвзятым и вновь предложив лишить его лицензии. Он напомнил об аналогичном случае в 2024 году, когда, по его утверждению, интервью с его оппоненткой Камалой Харрис вышло в эфир с серьёзными правками, а телеканал отказался опубликовать полную запись. Трамп настаивает на том, что CBS должен понести ответственность за свои действия.
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