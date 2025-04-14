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Приамурье увеличило добычу золота на 7,2% - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Приамурье увеличило добычу золота на 7,2%
Приамурье увеличило добычу золота на 7,2% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Приамурье увеличило добычу золота на 7,2%
Золотопромышленники Приамурья добыли за первый квартал 2025 года 2,8 тонны драгметалла, что больше прошлогоднего показателя на 7,2%, сообщает министерство... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T08:45+0300
2025-04-14T08:45+0300
россия
промышленность
амурская область
благовещенск
приамурье
золото
добыча золота
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Золотопромышленники Приамурья добыли за первый квартал 2025 года 2,8 тонны драгметалла, что больше прошлогоднего показателя на 7,2%, сообщает министерство природных ресурсов Амурской области. "За первый квартал 2025 года добыто 2,8 тонны драгметалла. Это на 7,2% (или почти на 188 килограммов) больше, чем за тот же срок в прошлом (2024 - ред.) году. Наращивать объемы предприятия региона взялись в марте и за месяц выпустили примерно половину всего полученного с начала года золота: 1472 килограмма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В лидерах по результатам первого квартала - Покровский рудник, который извлек 1181 килограмм драгоценного ископаемого, это почти в четыре раза превысило прошлогодний показатель самого предприятия. Таким образом, на первое место по объемам добычи золота вышел Зейский округ. На втором - Селемджинский район: Маломырский, Албынский и Эльгинский рудники произвели 1127 килограммов драгметалла. Предприятия Тындинского округа – Березитовый рудник и Прииск Соловьевский – дали Амурской области 490 килограммов, уточняется в тексте. В ведомстве также отметили, что два крупных угольных предприятия Амурской области – "Амурский уголь", работающий на Ерковецком разрезе, и "Огоджинская угольная компания", занятая развитием Огоджинского месторождения – окончили квартал "в плюс" в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, обеспечив производство 555 тысяч тонн и 445,9 тысячи тонн угля соответственно. Всего за три месяца года в регионе добыто 1320 миллиона тонн, из них 894 тысячи тонны бурого угля и 446 тысячи – каменного.
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россия, промышленность, амурская область, благовещенск, приамурье, золото, добыча золота
РОССИЯ, Промышленность, Амурская область, Благовещенск, Приамурье, золото, добыча золота
08:45 14.04.2025
 
Приамурье увеличило добычу золота на 7,2%

Минприроды Приамурья: добыча золота в первом квартале выросла на 7,2%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Золотопромышленники Приамурья добыли за первый квартал 2025 года 2,8 тонны драгметалла, что больше прошлогоднего показателя на 7,2%, сообщает министерство природных ресурсов Амурской области.
"За первый квартал 2025 года добыто 2,8 тонны драгметалла. Это на 7,2% (или почти на 188 килограммов) больше, чем за тот же срок в прошлом (2024 - ред.) году. Наращивать объемы предприятия региона взялись в марте и за месяц выпустили примерно половину всего полученного с начала года золота: 1472 килограмма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В лидерах по результатам первого квартала - Покровский рудник, который извлек 1181 килограмм драгоценного ископаемого, это почти в четыре раза превысило прошлогодний показатель самого предприятия. Таким образом, на первое место по объемам добычи золота вышел Зейский округ. На втором - Селемджинский район: Маломырский, Албынский и Эльгинский рудники произвели 1127 килограммов драгметалла. Предприятия Тындинского округа – Березитовый рудник и Прииск Соловьевский – дали Амурской области 490 килограммов, уточняется в тексте.
В ведомстве также отметили, что два крупных угольных предприятия Амурской области – "Амурский уголь", работающий на Ерковецком разрезе, и "Огоджинская угольная компания", занятая развитием Огоджинского месторождения – окончили квартал "в плюс" в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, обеспечив производство 555 тысяч тонн и 445,9 тысячи тонн угля соответственно. Всего за три месяца года в регионе добыто 1320 миллиона тонн, из них 894 тысячи тонны бурого угля и 446 тысячи – каменного.
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РОССИЯПромышленностьАмурская областьБлаговещенскПриамурьезолотодобыча золота
 
 
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