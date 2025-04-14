https://1prime.ru/20250414/zoloto-856647558.html

Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд

Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд - 14.04.2025, ПРАЙМ

Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд

Стоимость золота в понедельник утром растет пятую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T09:09+0300

2025-04-14T09:09+0300

2025-04-14T09:09+0300

экономика

рынки

торги

золото

цены на золото

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет пятую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,65 доллара, или на 0,14%, до 3 249,25 доллара за тройскую унцию. По итогам четырех предыдущих торговых сессий котировки драгоценного металла поднялись на 9,11%. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,17% - до 31,965 доллара за унцию. "Золото, кажется, явно извлекает выгоду от споров, разгорающихся вокруг доллара, и мы стали свидетелями того, как подскочила цена на металл", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований Pepperstone Group в Мельбурне Криса Уэстона (Chris Weston). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.58 мск опускался на 0,57%, до 99,53 пункта.

https://1prime.ru/20250414/zoloto-856646452.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, золото, цены на золото, сша, comex