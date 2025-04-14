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Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд
Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд - 14.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд
Стоимость золота в понедельник утром растет пятую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:09+0300
2025-04-14T09:09+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет пятую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,65 доллара, или на 0,14%, до 3 249,25 доллара за тройскую унцию. По итогам четырех предыдущих торговых сессий котировки драгоценного металла поднялись на 9,11%. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,17% - до 31,965 доллара за унцию. "Золото, кажется, явно извлекает выгоду от споров, разгорающихся вокруг доллара, и мы стали свидетелями того, как подскочила цена на металл", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований Pepperstone Group в Мельбурне Криса Уэстона (Chris Weston). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.58 мск опускался на 0,57%, до 99,53 пункта.
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рынки, торги, золото, цены на золото, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, золото, цены на золото, США, Comex
Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд
Стоимость золота в понедельник утром растет пятую торговую сессию подряд
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет пятую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,65 доллара, или на 0,14%, до 3 249,25 доллара за тройскую унцию. По итогам четырех предыдущих торговых сессий котировки драгоценного металла поднялись на 9,11%.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,17% - до 31,965 доллара за унцию.
"Золото, кажется, явно извлекает выгоду от споров, разгорающихся вокруг доллара, и мы стали свидетелями того, как подскочила цена на металл", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований Pepperstone Group в Мельбурне Криса Уэстона (Chris Weston).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.58 мск опускался на 0,57%, до 99,53 пункта.
Приамурье увеличило добычу золота на 7,2%