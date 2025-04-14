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Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня - 14.04.2025, ПРАЙМ
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня
Россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды на фоне обвала мировых рынков, говорится в материале издания РБК. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:00+0300
2025-04-14T12:00+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды на фоне обвала мировых рынков, говорится в материале издания РБК.В связи с неопределенностью на рынках, инвесторы начали интересоваться золотыми инвестициями. Цена за тройскую унцию золота впервые превысила $3250."Россияне только за два дня проинвестировали в фонды, которые отслеживают динамику цен на драгметалл, более одного миллиарда рублей", - говорится в публикации.Также наблюдался всплеск активности в биржевых паевых фондах, инвестирующих в золото. За прошедший месяц приток в фонды на золото составил ₽1,9 млрд, причем большая часть пришлась на 8 и 9 апреля.
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россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня
РБК: россияне за два дня вложили более 1 млрд рублей в биржевые фонды на золото
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ.
Россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды на фоне обвала мировых рынков, говорится
в материале издания РБК.
В связи с неопределенностью на рынках, инвесторы начали интересоваться золотыми инвестициями. Цена за тройскую унцию золота впервые превысила $3250.
"Россияне только за два дня проинвестировали в фонды, которые отслеживают динамику цен на драгметалл, более одного миллиарда рублей", - говорится в публикации.
Также наблюдался всплеск активности в биржевых паевых фондах, инвестирующих в золото. За прошедший месяц приток в фонды на золото составил ₽1,9 млрд, причем большая часть пришлась на 8 и 9 апреля.
Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд