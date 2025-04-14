Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/zoloto-856656172.html
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня - 14.04.2025, ПРАЙМ
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня
Россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды на фоне обвала мировых рынков, говорится в материале издания РБК. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:00+0300
2025-04-14T12:00+0300
экономика
россия
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/45/841414560_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_99bd4df46dfd07b471adad9cbcd5acc5.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды на фоне обвала мировых рынков, говорится в материале издания РБК.В связи с неопределенностью на рынках, инвесторы начали интересоваться золотыми инвестициями. Цена за тройскую унцию золота впервые превысила $3250."Россияне только за два дня проинвестировали в фонды, которые отслеживают динамику цен на драгметалл, более одного миллиарда рублей", - говорится в публикации.Также наблюдался всплеск активности в биржевых паевых фондах, инвестирующих в золото. За прошедший месяц приток в фонды на золото составил ₽1,9 млрд, причем большая часть пришлась на 8 и 9 апреля.
https://1prime.ru/20250414/zoloto-856647558.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/45/841414560_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e8e3456c3c5ec3cdc18fec88234faaa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
12:00 14.04.2025
 
Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня

РБК: россияне за два дня вложили более 1 млрд рублей в биржевые фонды на золото

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды на фоне обвала мировых рынков, говорится в материале издания РБК.
В связи с неопределенностью на рынках, инвесторы начали интересоваться золотыми инвестициями. Цена за тройскую унцию золота впервые превысила $3250.
"Россияне только за два дня проинвестировали в фонды, которые отслеживают динамику цен на драгметалл, более одного миллиарда рублей", - говорится в публикации.
Также наблюдался всплеск активности в биржевых паевых фондах, инвестирующих в золото. За прошедший месяц приток в фонды на золото составил ₽1,9 млрд, причем большая часть пришлась на 8 и 9 апреля.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Цена на золото растет пятую торговую сессию подряд
09:09
 
ЭкономикаРОССИЯзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала