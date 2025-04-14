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Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня

Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня - 14.04.2025, ПРАЙМ

Россияне вложили свыше миллиарда рублей в "золотые" фонды всего за два дня

Россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды на фоне обвала мировых рынков, говорится в материале издания РБК. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:00+0300

2025-04-14T12:00+0300

2025-04-14T12:00+0300

экономика

россия

золото

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды на фоне обвала мировых рынков, говорится в материале издания РБК.В связи с неопределенностью на рынках, инвесторы начали интересоваться золотыми инвестициями. Цена за тройскую унцию золота впервые превысила $3250."Россияне только за два дня проинвестировали в фонды, которые отслеживают динамику цен на драгметалл, более одного миллиарда рублей", - говорится в публикации.Также наблюдался всплеск активности в биржевых паевых фондах, инвестирующих в золото. За прошедший месяц приток в фонды на золото составил ₽1,9 млрд, причем большая часть пришлась на 8 и 9 апреля.

https://1prime.ru/20250414/zoloto-856647558.html

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россия, золото