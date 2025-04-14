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Золото дешевеет после сильного роста стоимости на прошлой неделе

Золото дешевеет после сильного роста стоимости на прошлой неделе - 14.04.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет после сильного роста стоимости на прошлой неделе

Стоимость золота коррекционно снижается в понедельник после роста на 7% по итогам прошедшей недели, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T17:45+0300

2025-04-14T17:45+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота коррекционно снижается в понедельник после роста на 7% по итогам прошедшей недели, следует из данных торгов. По состоянию на 17.40 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 20,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,63%, до 3 224,11 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,44% - до 32,05 доллара за унцию. За предыдущую неделю золото подорожало на 7%. Поддержку росту стоимости драгоценного металла оказывают опасения рынков относительно влияния "взаимных" импортных пошлин на мировую экономику. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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