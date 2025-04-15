https://1prime.ru/20250415/abonenty-856682774.html

Абоненты "Миранда-медиа" в ДНР в IV квартале были на связи в 30 раз больше

Абоненты "Миранда-медиа" в ДНР в IV квартале были на связи в 30 раз больше - 15.04.2025, ПРАЙМ

Абоненты "Миранда-медиа" в ДНР в IV квартале были на связи в 30 раз больше

Абоненты оператора связи "Миранда-медиа" (дочерняя компания "Ростелекома") в Донецкой народной республике (ДНР) в четвертом квартале 2024 года были на связи в... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T06:29+0300

2025-04-15T06:29+0300

2025-04-15T06:29+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Абоненты оператора связи "Миранда-медиа" (дочерняя компания "Ростелекома") в Донецкой народной республике (ДНР) в четвертом квартале 2024 года были на связи в 30 раз больше по сравнению с тем же периодом 2023 года, в сумме число минут превысило 45 лет, тогда как жители Луганской народной республики (ЛНР) превысили показатель в 22 раза, что составило более 24 лет в общей сложности, рассказали РИА Новости в компании. "Количество минут соединения абонентов мобильной связи в четвертом квартале 2024 года (по сравнению с четвертым кварталом 2023 года): В ДНР выросло в 30 раз. Если суммировать количество минут соединения, оно превысит 45 лет. В ЛНР выросло в 22 раза. Или более 24 лет в общей сложности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Запорожской области рост был в 2,7 раза, превысив 158 лет в общей сложности, а в Херсонской - в 2 раза или более 54 лет. Объем информации, переданной между абонентами за тот же период, в ДНР вырос в 23 раза. Этого объема хватило бы для того, чтобы скачать более 3,6 миллиона фильмов. В ЛНР показатель увеличился в 9 раз. Его можно сравнить с 1,8 миллиона скачанных фильмов. В свою очередь в Запорожской области - в 3,6 раза, а в Херсонской области - в 2,7 раз. Прирост абонентской базы в Запорожской и Херсонской областях за 2024 год составил 31% по сравнению с 2023 годом. В ДНР и ЛНР первые абоненты мобильной связи были подключены в 2024 году. Добавляется, что в ДНР подключено к высокоскоростному интернету более 700 социально значимых объектов (образовательные учреждения, больницы, банки), в ЛНР - 797. В Запорожской и Херсонской областях показатели составляют более 500 и 462 объектов соответственно.

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технологии, лнр, херсонская область, запорожская область, ростелеком