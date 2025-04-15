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Казахстан начнет поставлять уран для атомных электростанций Чехии
Казахстан начнет поставлять уран для атомных электростанций Чехии - 15.04.2025, ПРАЙМ
Казахстан начнет поставлять уран для атомных электростанций Чехии
Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" и чешская ČEZ a. s. подписали контракт на поставку концентрата природного урана для атомных... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:18+0300
2025-04-15T10:18+0300
2025-04-15T10:18+0300
энергетика
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АЛМА-АТА, 15 апр - ПРАЙМ. Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" и чешская ČEZ a. s. подписали контракт на поставку концентрата природного урана для атомных электростанций (АЭС) Чехии, сообщает во вторник пресс-служба "Казатомпрома". "АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии. Соглашение знаменует собой значительное расширение присутствия "Казатомпрома" в Европе и способствует укреплению позиций компании на мировом урановом рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанкой компании. Сообщается, что в ближайшие семь лет поставки урана из Казахстана смогут покрыть примерно треть потребностей в сырье для топливных сборок Westinghouse, которые используются на АЭС "Темелин". ČEZ, a. s. – ведущая энергетическая компания Центральной Европы, играющая ключевую роль в сфере атомной энергетики. Компания эксплуатирует шесть ядерных реакторов на двух площадках – "Дукованы" и "Темелин", которые обеспечивают около 36% потребностей Чехии в электроэнергии. Вместе с неядерными источниками ČEZ поставляет значительную часть электроэнергии страны.
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чехия, казахстан, казатомпром
Энергетика, ЧЕХИЯ, КАЗАХСТАН, Казатомпром
Казахстан начнет поставлять уран для атомных электростанций Чехии
"Казатомпром" подписал контракт на поставку концентрата урана для АЭС Чехии
АЛМА-АТА, 15 апр - ПРАЙМ. Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" и чешская ČEZ a. s. подписали контракт на поставку концентрата природного урана для атомных электростанций (АЭС) Чехии, сообщает во вторник пресс-служба "Казатомпрома".
"АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии. Соглашение знаменует собой значительное расширение присутствия "Казатомпрома" в Европе и способствует укреплению позиций компании на мировом урановом рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанкой компании.
Сообщается, что в ближайшие семь лет поставки урана из Казахстана смогут покрыть примерно треть потребностей в сырье для топливных сборок Westinghouse, которые используются на АЭС "Темелин".
ČEZ, a. s. – ведущая энергетическая компания Центральной Европы, играющая ключевую роль в сфере атомной энергетики. Компания эксплуатирует шесть ядерных реакторов на двух площадках – "Дукованы" и "Темелин", которые обеспечивают около 36% потребностей Чехии в электроэнергии. Вместе с неядерными источниками ČEZ поставляет значительную часть электроэнергии страны.
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