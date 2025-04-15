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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в минусе
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в минусе - 15.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в минусе
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T18:59+0300
2025-04-15T18:59+0300
2025-04-15T18:59+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,5%, до 2805,55 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,86% до 1151,05 пункта, долларовый РТС повысился на 0,06%, до 1073,88 пункта.
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российский рынок акций, мосбиржа, торги
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,5%
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,5%, до 2805,55 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,86% до 1151,05 пункта, долларовый РТС повысился на 0,06%, до 1073,88 пункта.
Российский рынок акций снизился после высокой волатильности прошлой недели