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Экс-совладельца "Азбуки вкуса" и двух фигурантов арестовали по новому делу
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" и двух фигурантов арестовали по новому делу - 15.04.2025, ПРАЙМ
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" и двух фигурантов арестовали по новому делу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T20:47+0300
2025-04-15T20:47+0300
2025-04-15T20:47+0300
суд
арест
азбука вкуса
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 1 месяц 25 суток", - сказали в суде. Также под стражу заключили экс-гендиректора золотодобывающей компании "Петропавловск" Павла Масловского и бывшего топ-менеджера компании, входящей в холдинг ООО "ППФИН Холдинг" Светлану Безрукову, рассказали в суде.
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суд, арест, азбука вкуса
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" и двух фигурантов арестовали по новому делу
Суд: Якубовский и два фигуранта арестованы по новому делу о преступном сообществе
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 1 месяц 25 суток", - сказали в суде.
Против Якубовского и фигурантов завели новое дело
Также под стражу заключили экс-гендиректора золотодобывающей компании "Петропавловск" Павла Масловского и бывшего топ-менеджера компании, входящей в холдинг ООО "ППФИН Холдинг" Светлану Безрукову, рассказали в суде.