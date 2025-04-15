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Экс-совладельца "Азбуки вкуса" и двух фигурантов арестовали по новому делу

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" и двух фигурантов арестовали по новому делу - 15.04.2025, ПРАЙМ

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" и двух фигурантов арестовали по новому делу

Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T20:47+0300

2025-04-15T20:47+0300

2025-04-15T20:47+0300

суд

арест

азбука вкуса

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 1 месяц 25 суток", - сказали в суде. Также под стражу заключили экс-гендиректора золотодобывающей компании "Петропавловск" Павла Масловского и бывшего топ-менеджера компании, входящей в холдинг ООО "ППФИН Холдинг" Светлану Безрукову, рассказали в суде.

https://1prime.ru/20250409/yakubovskiy-856524094.html

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суд, арест, азбука вкуса