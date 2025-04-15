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Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно ростом - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250415/atr-856698799.html
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно ростом
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно ростом - 15.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном ростом на ожиданиях ослабления пошлин США, свидетельствуют... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:07+0300
2025-04-15T13:07+0300
экономика
рынки
азиатско-тихоокеанский регион
атр
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hang seng index
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном ростом на ожиданиях ослабления пошлин США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,15%, до 3 267,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – сократился на 0,19%, до 1 899,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index – увеличился на 0,18%, до 21 455,27 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,88%, до 2 477,41 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,17%, до 7 761,7 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,84%, до 34 267,54 пункта. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобили и запчасти, пишет агентство Блумберг. На этом фоне выросли в стоимости акции автопроизводителей. Так, акции Suzuki Motor в Токио подорожали на 4,7%, Subaru – на 3,85%, Toyota Motor – на 3,7%, Honda Motor – на 3,6%. Бумаги Hyundai Motor в Сеуле выросли в цене на 4,3%, Kia – на 3,4%. Динамику китайских индексов сдержало решение аналитиков UBS Group AG понизить прогноз по ВВП КНР. Так, прогноз на текущий год был ухудшен до роста лишь на 3,4% с 4%, ожидавшихся ранее, в то время как прогноз роста экономики Китая на следующий год был сохранен на уровне 3%.
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азиатско-тихоокеанский регион
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рынки, азиатско-тихоокеанский регион, атр, сша, китай, hang seng index, kospi, shenzhen composite, пошлины
Экономика, Рынки, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР, США, КИТАЙ, Hang Seng Index, KOSPI, Shenzhen Composite, пошлины
13:07 15.04.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник преимущественно ростом

Основные фондовые индексы АТР закрылись ростом на ожиданиях ослабления пошлин США

CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock ExchangeПлощадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock Exchange
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном ростом на ожиданиях ослабления пошлин США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,15%, до 3 267,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – сократился на 0,19%, до 1 899,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index – увеличился на 0,18%, до 21 455,27 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,88%, до 2 477,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,17%, до 7 761,7 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,84%, до 34 267,54 пункта.
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобили и запчасти, пишет агентство Блумберг.
На этом фоне выросли в стоимости акции автопроизводителей. Так, акции Suzuki Motor в Токио подорожали на 4,7%, Subaru – на 3,85%, Toyota Motor – на 3,7%, Honda Motor – на 3,6%. Бумаги Hyundai Motor в Сеуле выросли в цене на 4,3%, Kia – на 3,4%.
Динамику китайских индексов сдержало решение аналитиков UBS Group AG понизить прогноз по ВВП КНР. Так, прогноз на текущий год был ухудшен до роста лишь на 3,4% с 4%, ожидавшихся ранее, в то время как прогноз роста экономики Китая на следующий год был сохранен на уровне 3%.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Российский рынок акций растет после негативного открытия
10:31
 
ЭкономикаРынкиАзиатско-Тихоокеанский регионАТРСШАКИТАЙHang Seng IndexKOSPIShenzhen Compositeпошлины
 
 
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