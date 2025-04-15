https://1prime.ru/20250415/aviakompanii-856688990.html

Глава AmCham призвал обсудить открытие неба США для российских авиакомпаний

Глава AmCham призвал обсудить открытие неба США для российских авиакомпаний - 15.04.2025, ПРАЙМ

Глава AmCham призвал обсудить открытие неба США для российских авиакомпаний

Открытие неба США для российских авиакомпаний необходимо обсудить, санкции против авиапрома РФ могут повлиять на безопасность граждан, сообщил глава... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T10:05+0300

2025-04-15T10:05+0300

2025-04-15T10:05+0300

россия

сша

американская торговая палата

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Открытие неба США для российских авиакомпаний необходимо обсудить, санкции против авиапрома РФ могут повлиять на безопасность граждан, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. Эйджи в начале марта в интервью РБК сообщил, что AmCham готовит предложения для правительства США по снятию антироссийских санкций, в первую очередь просит этого для сектора авиации - в части поставки запчастей и техподдержки самолетов. "Обсудить открытие неба США для России нужно. Но тогда возникает вопрос – пойдет ли Россия на аналогичный ответный шаг и насколько эти действия будут равноценными для обеих сторон. Если Россия открывает свое небо – то США получают более короткий путь в Китай. В то же время Россия от открытия неба США мало что получает, потому что перелет, чтобы быть эффективным, должен проходить над Европой. А европейцы закрыли "небо" для России", - сообщил Эйджи в интервью журналу "Эксперт". Он считает эти санкции не политическими и не коммерческими. "Это гуманитарная сфера и изначально неправильно здесь было вводить ограничения. В России остается большой авиапарк Boeing, которые требуют запчастей, персонала и техподдержки и так далее. То есть мы как бы вводим санкции, которые напрямую влияют на безопасность граждан, которые пользуются этими самолетами", - отметил он. Россия также выступала производителем комплектующих для американского авиапрома, подчеркнул Эйджи, и снятие санкций в этой отрасли было бы взаимовыгодно для обеих стран и для их граждан. Эйджи добавил, что на российском рынке найдется место и для иностранных деталей и самолетов, несмотря на производство отечественных самолетов и создание импортозамещенных деталей. AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.

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россия, сша, американская торговая палата