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"СПБ Биржа" добавит в утреннюю торговую сессию 20 российских ценных бумаг
"СПБ Биржа" добавит в утреннюю торговую сессию 20 российских ценных бумаг - 15.04.2025, ПРАЙМ
"СПБ Биржа" добавит в утреннюю торговую сессию 20 российских ценных бумаг
"СПБ биржа" с 18 апреля добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще 20 российских ценных бумаг, всего инвесторам будут... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:23+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 18 апреля добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще 20 российских ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны 90 российских акций, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ Биржа с 18 апреля 2025 года добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе по субботам и воскресеньям, 20 российских ценных бумаг. Всего на торгах в выходные дни с 19 апреля инвесторам для заключения сделок будут доступны 90 российских ценных бумаг", - говорится в сообщении. В список ценных бумаг, добавленных на утреннюю дополнительную сессию, выходят акции "Башнефти", "Евротранса", группы "Аренадата", "Яковлева", "КАМАЗа", ЛСР, "МТС банка", "МД Медикал Груп Инвестментс" ("Мать и дитя"), "Озон Фармацевтики", "Промомеда", "Русагро", "Распадской", группы "Ренессанс страхование", "Русснефти", "ЭсЭфАй" (инвестиционный холдинг SFI) , "Газпром нефти", "ВИ.ру" ("ВсеИнструменты.ру"), "Трубной металлургической компании", "Займера". Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.
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акции, рынки, башнефть, евротранс, камаз
Экономика, Акции, Рынки, Башнефть, Евротранс, Камаз
"СПБ Биржа" добавит в утреннюю торговую сессию 20 российских ценных бумаг
"СПБ Биржа" с 18 апреля добавит в утреннюю торговую сессию 20 российских акций
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 18 апреля добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе в выходные дни, еще 20 российских ценных бумаг, всего инвесторам будут доступны 90 российских акций, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ Биржа с 18 апреля 2025 года добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе по субботам и воскресеньям, 20 российских ценных бумаг. Всего на торгах в выходные дни с 19 апреля инвесторам для заключения сделок будут доступны 90 российских ценных бумаг", - говорится в сообщении.
В список ценных бумаг, добавленных на утреннюю дополнительную сессию, выходят акции "Башнефти", "Евротранса", группы "Аренадата", "Яковлева", "КАМАЗа", ЛСР, "МТС банка", "МД Медикал Груп Инвестментс" ("Мать и дитя"), "Озон Фармацевтики", "Промомеда", "Русагро", "Распадской", группы "Ренессанс страхование", "Русснефти", "ЭсЭфАй" (инвестиционный холдинг SFI) , "Газпром нефти", "ВИ.ру" ("ВсеИнструменты.ру"), "Трубной металлургической компании", "Займера".
Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.
"СПБ биржа" увеличит список доступных на торгах ценных бумаг