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Уровень уверенности британского бизнеса упал до минимума с 2022 года

Уровень уверенности британского бизнеса упал до минимума с 2022 года - 15.04.2025, ПРАЙМ

Уровень уверенности британского бизнеса упал до минимума с 2022 года

Индекс уверенности в будущем британского бизнеса упал до минимальных значений с конца 2022 года на фоне беспокойства по поводу роста налогового бремени и... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T16:40+0300

2025-04-15T16:40+0300

2025-04-15T16:40+0300

экономика

сша

великобритания

дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Индекс уверенности в будущем британского бизнеса упал до минимальных значений с конца 2022 года на фоне беспокойства по поводу роста налогового бремени и таможенных пошлин США, говорится в исследовании Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW). В октябре 2024 года министр финансов Британии Рэйчел Ривз объявила о повышении взносов работодателей в фонд национального страхования, которые вступили в силу 6 апреля. Минимальный размер оплаты труда также вырос на 6,7% в начале апреля. "Настроения в деловых кругах впервые за два года стали отрицательными, упав до -3,0, что является самым низким показателем с IV квартала 2022 года. Повышение налогов на бизнес наряду со слабым экономическим ростом Великобритании и усилением глобальной неопределенности, связанной с пошлинами США, еще больше подорвали доверие", - говорится в выводах исследования. Результаты приводятся на основе телефонных интервью тысячи присяжных бухгалтеров, работающих с предприятиями различных размеров, а также из разных регионов и секторов, чтобы "получить репрезентативную картину британской экономики", сказано в исследовании. "Эти данные свидетельствуют о том, что текущий год был довольно мучительным для экономики Великобритании, поскольку растущая тревога по поводу будущих показателей продаж, огромное апрельское повышение налогов и пошлины США привели к тому, что в деловых кругах не предвидят ничего хорошего", - заявил экономический директор ICAEW Сурен Тиру, чьи слова приводят британские СМИ. Помимо этого, исследование показало, что британские компании видят все большую проблему в налоговом бремени. Об этом заявили в 56% опрошенных предприятий, что составляет рекорд с начала проведения мониторинга в 2004 году и значительный рост с 41% в IV квартале 2024 года. Предприятия также снизили свои ожидания роста продаж на внутреннем рынке на ближайший год. Темпы роста занятости замедлились до самого низкого уровня со II квартала 2021 года. Ранее глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что решение США ввести пошлины на весь импорт имело и продолжит иметь "огромные последствия" для мировой экономики. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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сша

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сша, великобритания, дональд трамп