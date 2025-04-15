Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
BlackRock хочет получить контроль над двумя портами в Панамском канале - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250415/blackrock-856682366.html
BlackRock хочет получить контроль над двумя портами в Панамском канале
BlackRock хочет получить контроль над двумя портами в Панамском канале - 15.04.2025, ПРАЙМ
BlackRock хочет получить контроль над двумя портами в Панамском канале
Американская инвестиционная компания BlackRock хочет получить от компании CK Hutchison Holdings контроль только над двумя портами в Панамском канале, контроль... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T05:44+0300
2025-04-15T05:44+0300
бизнес
китай
панамский канал
гонконг
дональд трамп
си цзиньпин
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856682366.jpg?1744685063
ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания BlackRock хочет получить от компании CK Hutchison Holdings контроль только над двумя портами в Панамском канале, контроль над еще 41 портом планирует получить итальянская компания Mediterranean Shipping Company (MSC), пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник. По данным источника издания, BlackRock, которая стремится купить 43 порта у гонконгской компании CK Hutchison Holdings, намерена взять под контроль только два стратегических порта на Панамском канале, в то время как Terminal Investment Limited (TiL), контролируемая MSC, будет иметь контрольный пакет акций в остальных 41. "Таким образом, в целом BlackRock не является владельцем большинства всего портфеля", - сказал источник. В настоящее время, как пишет издание, CK Hutchison имеет 80-процентную долю в 43 портах. Ранее СМИ сообщили, что гонконгская компания CK Hutchison Holdings не подпишет соглашение о продаже двух своих стратегических портов в Панамском канале, так как власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении сделки. Соглашение якобы должны были подписать до 2 апреля. Четвертого апреля газета New York Post со ссылкой на источники в американской инвестиционной компании BlackRock сообщила, что в BlackRock считают, что у властей Китая в итоге не будет возражений против покупки возглавляемым ею американским консорциумом двух стратегических портов в Панамском канале, и сделка состоится. По условиям сделки CK Hutchison предпринимателя Ли Цзячэна продаст глобальные портовые активы инвесторам во главе с американской BlackRock за 22,8 миллиарда долларов. Среди этих активов - контрольный пакет акций и операционный контроль над двумя портами, расположенными по обе стороны Панамского канала. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что китайский лидер Си Цзиньпин раздражен планом гонконгской компании продать порты Панамского канала американскому бизнесу. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
китай
панамский канал
гонконг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, панамский канал, гонконг, дональд трамп, си цзиньпин, марк рубио
Бизнес, КИТАЙ, Панамский канал, ГОНКОНГ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Марк Рубио
05:44 15.04.2025
 
BlackRock хочет получить контроль над двумя портами в Панамском канале

South China Morning Post: BlackRock хочет получить контроль над двумя портами в Панаме

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания BlackRock хочет получить от компании CK Hutchison Holdings контроль только над двумя портами в Панамском канале, контроль над еще 41 портом планирует получить итальянская компания Mediterranean Shipping Company (MSC), пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник.
По данным источника издания, BlackRock, которая стремится купить 43 порта у гонконгской компании CK Hutchison Holdings, намерена взять под контроль только два стратегических порта на Панамском канале, в то время как Terminal Investment Limited (TiL), контролируемая MSC, будет иметь контрольный пакет акций в остальных 41.
"Таким образом, в целом BlackRock не является владельцем большинства всего портфеля", - сказал источник.
В настоящее время, как пишет издание, CK Hutchison имеет 80-процентную долю в 43 портах.
Ранее СМИ сообщили, что гонконгская компания CK Hutchison Holdings не подпишет соглашение о продаже двух своих стратегических портов в Панамском канале, так как власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении сделки. Соглашение якобы должны были подписать до 2 апреля.
Четвертого апреля газета New York Post со ссылкой на источники в американской инвестиционной компании BlackRock сообщила, что в BlackRock считают, что у властей Китая в итоге не будет возражений против покупки возглавляемым ею американским консорциумом двух стратегических портов в Панамском канале, и сделка состоится.
По условиям сделки CK Hutchison предпринимателя Ли Цзячэна продаст глобальные портовые активы инвесторам во главе с американской BlackRock за 22,8 миллиарда долларов. Среди этих активов - контрольный пакет акций и операционный контроль над двумя портами, расположенными по обе стороны Панамского канала.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что китайский лидер Си Цзиньпин раздражен планом гонконгской компании продать порты Панамского канала американскому бизнесу.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
 
БизнесКИТАЙПанамский каналГОНКОНГДональд ТрампСи ЦзиньпинМарк Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала