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Дочерняя компания "Газпрома" перезапустит заводы Bosch

Дочерняя компания "Газпрома" перезапустит заводы Bosch - 15.04.2025, ПРАЙМ

Дочерняя компания "Газпрома" перезапустит заводы Bosch

Дочерняя компания "Газпрома" - АО "Газпром бытовые системы", под временным управлением которой находится российское юрлицо Bosch, готовит к перезапуску заводы... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T23:05+0300

2025-04-15T23:05+0300

2025-04-15T23:06+0300

экономика

газпром

перезапуск

bosch

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Газпрома" - АО "Газпром бытовые системы", под временным управлением которой находится российское юрлицо Bosch, готовит к перезапуску заводы холодильников и стиральных машин, следует из пояснительной записки к финансовому отчету ООО "БСХ Бытовые Приборы", размещенному на сайте ФНС. "С 26 апреля 2024 года на основании указа президента Российской Федерации №294 от 26 апреля 2024 года 100% долей в уставном капитале ООО "БСХ Бытовые Приборы" перешли во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Внешнее руководство планирует как можно быстрее возобновить производство. В течение 2024 года произошли, а также есть уверенность в том, что 2025 году произойдут значительные изменения, которые будут иметь благоприятные последствия для ООО "БСХ Бытовые Приборы", в технических, рыночных, экономических или правовых условиях, в которых организация осуществляет деятельность", - сказано в отчете. Подготовительные работы по запуску производства на заводах холодильников и стиральных машин ведутся с конца 2024 года. В рамках подготовки компания расконсервирует производственное оборудование, подбирает поставщиков сырья и материалов, создает прототипы и тестирует пробные образцы. Руководство компании, отмечается в отчете, подготовило модель будущих доходов и расходов на период до 2035 года. "В процессе производства холодильников и стиральных машин планируется использование производственных основных средств компании, приведенные в надлежащее состояние, которое позволит произвести планируемый уровень продукции и выйти на максимальный уровень с течением времени. В финансовой модели заложено последовательное увеличение мощностей каждый год, обусловленное ограниченным ростом трудовых ресурсов и постепенной наладкой оборудования, использования нового ассортимента сырья и материалов", - сказано в документе. В отчете напомнили, что с марта 2022 года компания объявила технологический перерыв из-за нарушения логистических цепочек, связанных с санкциями в сторону РФ. Последняя импортная поставка состоялась в декабре 2022 года. В 2023-2024 годах поставок в Россию товаров, сырья и материалов не было, компания лишь совершала сервисное обслуживание по ремонтам, сбыт запасных частей, услуги складского обслуживания и хранения, услуги аренды имущества, услуги субаренды складских площадей.

https://1prime.ru/20250410/-bosch-856553068.html

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газпром, перезапуск, bosch