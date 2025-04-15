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Пять стран ЕС заплатили 1,2 миллиарда евро за поставки российского газа
Пять стран ЕС заплатили 1,2 миллиарда евро за поставки российского газа - 15.04.2025, ПРАЙМ
Пять стран ЕС заплатили 1,2 миллиарда евро за поставки российского газа
Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Бельгия - заплатили 1,2 миллиарда евро в... | 15.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Бельгия - заплатили 1,2 миллиарда евро в марте за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата. "В марте пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,2 миллиарда евро за свой импорт, более половины из которых были закупками СПГ", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что при этом Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 412 миллионов евро. Франция была второй - ее импорт СПГ составил 314 миллионов евро. Словакия, третий по величине покупатель российских энергоресурсов в ЕС, импортировала трубопроводный газ и нефть на 165 миллионов евро. Испания стала четвертой с закупками СПГ на 161 миллион евро. Бельгия импортировала СПГ на 153 миллиона евро.
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газ, венгрия, франция, словакия, ес, евростат
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕС, Евростат
Пять стран ЕС заплатили 1,2 миллиарда евро за поставки российского газа
CREA: пять крупнейших импортеров в ЕС купили нефть и газ из РФ на 1,2 млрд евро
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Бельгия - заплатили 1,2 миллиарда евро в марте за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).
Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата.
"В марте пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,2 миллиарда евро за свой импорт, более половины из которых были закупками СПГ", - говорится в материале на сайте агентства.
Отмечается, что при этом Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 412 миллионов евро.
Франция была второй - ее импорт СПГ составил 314 миллионов евро.
Словакия, третий по величине покупатель российских энергоресурсов в ЕС, импортировала трубопроводный газ и нефть на 165 миллионов евро. Испания стала четвертой с закупками СПГ на 161 миллион евро. Бельгия импортировала СПГ на 153 миллиона евро.
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