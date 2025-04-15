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В Думе отметили динамичное развитие отношений России и Египта

В Думе отметили динамичное развитие отношений России и Египта - 15.04.2025, ПРАЙМ

В Думе отметили динамичное развитие отношений России и Египта

Отношения между Россией и Египтом по линии парламентов двух стран очень динамично развиваются, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T17:40+0300

2025-04-15T17:40+0300

2025-04-15T17:40+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Египтом по линии парламентов двух стран очень динамично развиваются, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Бабаков провел в Каире встречу с председателем палаты депутатов Арабской республики Египет Ханафи Гибали. "Наши отношения по парламентской линии развиваются очень динамично, но мы не останавливаемся на этом", - сказал он. Бабаков сообщил, что передал Ханафи Гибали теплые приветственные слова от председателя Госдумы Вячеслава Володина и приглашение посетить Москву в любое время. По словам вице-спикера ГД, в рамках беседы Ханафи Гибали обозначил нейтральную позицию Египта в отношении конфликта на Украине, подчеркнув, что его страна выступает за мирное урегулирование и скорейшее восстановление стабильности в регионе. Как рассказал Бабаков, Гибали отметил, что египетская сторона на недавнем заседании Международного парламентского союза не поддержала заявления, осуждающие Россию в связи с украинским конфликтом. Также, по словам Бабакова, Гибали подчеркнул, что Каир на заседаниях парламентского союза всегда поддерживал позицию Москвы. "Президенты наших государств задают высокий уровень взаимодействия, и нам необходимо соответствовать этому уровню. Наши народы объединяет то, что мы никогда не были противниками. Мы одинаково смотрим на историю, уважаем ее, одинаково смотрим на изменения в мире и считаем, что чем больше суверенитета будет у Египта, тем глубже будут наши дружеские и экономические взаимоотношения", - добавил Бабаков. Вице-спикер ГД подчеркнул, что парламентарии двух стран могут сделать очень много, ведь они - прямые представители народов двух государств. По словам Бабакова, прямое взаимодействие может внести большой вклад в стабилизацию отношений в мире, в том числе в вопросе формирования новой мировой экономической модели. "Это касается и долларовой системы как политического инструмента. Когда валюту используют как инструмент давления - это неприемлемо. Поэтому в рамках БРИКС обсуждается появление инструментов, которые позволят исключить использование валюты в политических целях", - сказал он. По его словам, по итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентских контактов как важного инструмента углубления стратегического партнерства между Россией и Египтом. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия.

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россия, мировая экономика, египет, вячеслав володин, госдума, сотрудничество, международное сотрудничество