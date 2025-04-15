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ЕС подготовит предложение по беспошлинному ввозу товаров с Украины

ЕС подготовит предложение по беспошлинному ввозу товаров с Украины - 15.04.2025, ПРАЙМ

ЕС подготовит предложение по беспошлинному ввозу товаров с Украины

ЕС завершает подготовку предложения по "плавному переходу" в связи с истечением 5 июня беспошлинного ввоза товаров с Украины, заявили РИА Новости в... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T12:38+0300

2025-04-15T12:38+0300

2025-04-15T12:44+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. ЕС завершает подготовку предложения по "плавному переходу" в связи с истечением 5 июня беспошлинного ввоза товаров с Украины, заявили РИА Новости в Еврокомиссии. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта. "Еврокомиссия привержена консультациям с Украиной в соответствии со статьей 29 соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной для решения вопроса взаимной либерализации тарифов. ЕК завершает работу над предложением, которое она вскоре представит Украине. Этот процесс направлен на обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для фермеров и предприятий как на Украине, так и в ЕС, способствуя плавному переходу по мере истечения срока действия автономных торговых мер", - сообщил собеседник агентства.Также сообщается, что решение по дальнейшему освобождению от пошлин украинских товаров в ЕС будет приниматься с учетом опасений европейских фермеров и влияния беспошлинного ввоза ряда украинских товаров на европейский рынок.

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