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Экс-депутат ЕП предсказал мрачное будущее для фермеров из-за пошлин Трампа

Экс-депутат ЕП предсказал мрачное будущее для фермеров из-за пошлин Трампа - 15.04.2025, ПРАЙМ

Экс-депутат ЕП предсказал мрачное будущее для фермеров из-за пошлин Трампа

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины сближают Евросоюз со странами Меркосур, беспошлинный импорт сельскохозяйственной и животноводческой... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T13:49+0300

2025-04-15T13:49+0300

2025-04-15T13:49+0300

экономика

сша

брюссель

мексика

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

марош шефчович

ес

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины сближают Евросоюз со странами Меркосур, беспошлинный импорт сельскохозяйственной и животноводческой продукции в ЕС повлияет на доходы европейских фермеров и сулит им мрачное будущее, такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас. "Пошлины Трампа сближают ЕС со странами Меркосур. Об этом свидетельствуют как заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, так и заявления еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича. Так, за день до объявления Трампом шквала пошлин 2 апреля, фон дер Ляйен, уже предчувствуя грядущие события, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, отметила, что для того, чтобы ЕС не зависел исключительно от торговли с США, она намерена диверсифицировать торговлю, вовлекая в игру других торговых партнеров. Она заявила о планах открыть двери на быстрорастущие рынки по всему миру, указав, что у Европы уже есть торговые соглашения с 76 странами, и ЕС заключил торговые соглашения с Меркосур, Мексикой и Швейцарией", - сказал Мариас. По его словам, в этом же русле идут и заявления еврокомиссара Шефчовича, который призвал "упорно работать" в нестабильном мире, чтобы "обеспечить новые рынки и необходимые поставки для наших компаний". С декабря Еврокомиссия уделяет этому вопросу большое внимание и достигла результатов с Меркосур, Мексикой и Швейцарией, заключила соглашение о цифровой торговле с Южной Кореей и "прилагает все усилия, чтобы продвинуться вперед и завершить переговоры о свободной торговле" с Индонезией, Малайзией, Таиландом и Филиппинами, добавил эксперт. "Таким образом, очевидно, что Брюссель ищет спасательный круг в своих торговых отношениях с различными развивающимися странами путем заключения соглашений о свободной торговле, не заботясь, конечно, о негативных экономических и социальных последствиях этих соглашений, особенно для европейских фермеров и малых и средних предприятий (МСП). И в этом контексте соглашение о свободной торговле ЕС со странами Меркосур имеет решающее значение", - считает Мариас. По его словам, в связи с заключением соглашения с Меркосур в ЕС началась "гражданская война", поскольку к Франции, выступавшей против заключения соглашения, добавилась Польша, свои возражения высказали также Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Австрия, страны с сильными сельскохозяйственными интересами. Эксперт ранее отмечал, что беспошлинный импорт сельскохозяйственной и животноводческой продукции Меркосур в ЕС повлияет на доходы европейских фермеров, поскольку продукция Меркосур, не соответствующая строгим европейским стандартам в области охраны окружающей среды, здоровья потребителей и благополучия животных, имеет более низкую себестоимость и, соответственно, более низкие отпускные цены, что создает нечестную конкуренцию европейской сельскохозяйственной и животноводческой продукции. "Конечно, для брюссельских светил все это кажется мелким, поскольку для европейских транснациональных корпораций экономические выгоды от этого соглашения будут огромными. Кроме того, соглашение между ЕС и Меркосур предоставляет европейским бизнес-группам полную свободу передвижения в этих странах, что важно для обеспечения цепочки поставок ЕС критически важного сырья, поскольку Аргентина и Боливия обладают 43% мировых запасов лития, необходимого для "зеленого" перехода, а Бразилия - одними из крупнейших запасов критически важного сырья в мире, включая графит, редкоземельные металлы и фосфатное сырье", - сказал Мариас, отметив, что доступ к этим запасам поможет снизить зависимость от Китая. Он считает, что Брюссель решил пожертвовать интересами европейских фермеров ради выгоды транснациональных корпораций. "Из всего этого ясно, что для того, чтобы различные европейские транснациональные корпорации могли "возместить убытки" в связи с предстоящими "потерями" из-за пошлин Трампа, Брюссель сделал свой выбор, который заключается в том, чтобы пожертвовать интересами европейских фермеров, животноводов и потребителей ради повышения прибыльности европейских транснациональных корпораций и их потребности в проникновении в страны Меркосур, где ожидается, что они будут конкурировать с американскими и китайскими бизнес-группами", - заключил Мариас. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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сша, брюссель, мексика, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, ес