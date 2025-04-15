https://1prime.ru/20250415/eksperty-856681469.html

Эксперты назвали самые популярные в России автомобили Lada

Эксперты назвали самые популярные в России автомобили Lada - 15.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые популярные в России автомобили Lada

Автомобили российского бренда Lada стали самыми популярными в России в сегменте лизинга легковых машин по итогам первого квартала текущего года, рассказали РИА... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T03:46+0300

2025-04-15T03:46+0300

2025-04-15T03:46+0300

бизнес

россия

алексей смирнов

chery

sollers

haval

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Автомобили российского бренда Lada стали самыми популярными в России в сегменте лизинга легковых машин по итогам первого квартала текущего года, рассказали РИА Новости в крупных лизинговых компаниях. "В "Европлане" в первом квартале 2025 года в легковом сегменте наибольшей популярностью пользовались бренды Lada, Geely и Haval. Lada продолжает удерживать лидирующую позицию, с долей в 30%, что на 6 процентных пунктов больше по сравнению с первым кварталом 2024 года... Geely занимает вторую позицию с долей 8%, однако ее доля сократилась на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третье место занимает Haval с долей 7%, и его доля также снизилась на 7 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом 2024 года",- прокомментировал генеральный директор ЛК "Европлан" Сергей Мизюра. Самыми популярными моделями в портфеле компании в первом квартале этого года стали Lada Largus универсал, Geely Monjaro и Haval Jolion. Управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов также отметил РИА Новости, что по итогам минувшего квартала самой популярной маркой в сегменте легковых авто стала Lada с долей 25,3%. На втором месте китайский бренд Chery - 16,5%, а замыкает тройку лидеров белорусский Belgee - 9% договоров. "За период с января по март 2025 года потребители чаще всего оформляли в лизинг Chery Arrizo 8 (11% от всех сделок сегмента легковых автомобилей), Lada Granta (9,5%) и Belgee X50 (5,2%)", - уточнил он. В компании "Флит Автолизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") отметили укрепление позиций российских брендов и перераспределение долей внутри китайского сегмента. "В сегменте легковых автомобилей первую тройку по популярности в лизинге формируют Haval, Lada и Solaris. Лидерами продаж за первые два месяца текущего года стали модели: Haval Jolion, Lada Granta и Solaris KRS", - добавил гендиректор компании Алексей Смирнов. ЛИЗИНГ LCV И ГРУЗОВИКОВ В сегменте легких коммерческих автомобилей российскому автопрому также успешно удается занимать лидирующие позиции. Так, в первом квартале в топ-3 таких машин были Lada, ГАЗ и Sollers. "В первом квартале 2025 года в сегменте грузовых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) наиболее популярными моделями стали Lada Largus фургон, Газель Next и Sollers Atlant. Lada Largus фургон продолжает лидировать в своем сегменте, увеличив свою долю почти на 8% среди всех моделей Lada по сравнению с первым кварталом 2024 года", - сказал Мизюра. В свою очередь, Агаджанов отметил, что среди легкого коммерческого транспорта лидируют ГАЗ (30%), Lada (18%) и Sollers (12,8%). По грузовым авто в топ-3 попали Sitrak (12,5%), Shacman (8%) и "Камаз"(6,7%). "Рынок грузовых автомобилей в первом квартале сократился на 30% по сравнению с АППГ. В этих условиях сложно говорить о явных тенденциях. Сегмент легкого коммерческого транспорта (LCV) категории B оказался более устойчивым к внешним факторам. Здесь лидирующие позиции сохраняют GAZ и Dongfeng", - добавил Смирнов. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АВТОЛИЗИНГА В I КВАРТАЛЕ По словам Мизюры, рост доверия российских потребителей к китайским автомобилям, расширение модельного ряда и активная конкуренция внутри китайского сегмента - ключевые факторы, определяющие ландшафт российского рынка автолизинга в текущем году. "В первом квартале 2025 года доля отечественных легковых автомобилей в лизинговых сделках увеличилась на 8%. Такой рост также может быть связан с продолжением государственной поддержки и предпочтением к продукции отечественных производителей... В то же время доля китайских автомобилей в лизинге снизилась на 6%", - подытожил он. Смирнов, в свою очередь, отметил сохранение интереса к недорогим российским моделям и серьезные намерения китайского автопрома закрепиться на российском рынке. "Полагаем, что влияние на снижение доли китайского автопрома в лизинге повлияло действие субсидии Минпромторга России, в рамках которой клиенты лизинговых компаний выбирают модели, соответствующие критериям программы поддержки. В основном это автомобили Lada, Solaris, "Москвич", ПАЗ", - добавил Агаджанов. Он также уточнил, что из китайских брендов увеличились продажи только у Chery, так как этот бренд единственным запустил коммерческую субсидию - скидку на аванс при оформлении автомобилей в лизинг.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, алексей смирнов, chery, sollers, haval, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus