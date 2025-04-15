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Евро дорожает к доллару в преддверии выхода статистики по странам еврозоны - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Евро дорожает к доллару в преддверии выхода статистики по странам еврозоны
Евро дорожает к доллару в преддверии выхода статистики по странам еврозоны - 15.04.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару в преддверии выхода статистики по странам еврозоны
Курс евро к доллару несколько поднимается во вторник утром перед публикацией статистики по экономике стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:36+0300
2025-04-15T08:36+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько поднимается во вторник утром перед публикацией статистики по экономике стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1364 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижался до 143,07 иены со 143,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 99,6 пункта. Во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует доклад о доверии инвесторов к экономике Германии. Прогнозируется, что в апреле показатель упал до 9,3 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат выпустит данные о промышленном производстве в еврозоне. Аналитики ожидают, что его объем в феврале вырос на 0,2% в месячном выражении, в годовом - снизился на 0,8%.
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рынки, евро, доллар сша, курсы валют, сша, германия, евростат
Экономика, Рынки, евро, Доллар США, Курсы валют, США, ГЕРМАНИЯ, Евростат
08:36 15.04.2025
 
Евро дорожает к доллару в преддверии выхода статистики по странам еврозоны

Курс евро к доллару слабо растет во вторник утром в ожидании данных по еврозоне

© Unsplash/Willfried WendeБанкноты евро
Банкноты евро
© Unsplash/Willfried Wende
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько поднимается во вторник утром перед публикацией статистики по экономике стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1364 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижался до 143,07 иены со 143,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 99,6 пункта.
Во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует доклад о доверии инвесторов к экономике Германии. Прогнозируется, что в апреле показатель упал до 9,3 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.
Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат выпустит данные о промышленном производстве в еврозоне. Аналитики ожидают, что его объем в феврале вырос на 0,2% в месячном выражении, в годовом - снизился на 0,8%.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
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