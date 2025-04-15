https://1prime.ru/20250415/evro-856698307.html

Евро дешевеет к доллару во вторник после публикации макростатистики

Евро дешевеет к доллару во вторник после публикации макростатистики - 15.04.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару во вторник после публикации макростатистики

Курс евро к доллару во вторник днем умеренно уменьшается после публикации данных, в частности, о резком падении индекса доверия инвесторов к экономике Германии, | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T12:50+0300

2025-04-15T12:50+0300

2025-04-15T12:51+0300

экономика

евро

доллар сша

рынки

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/76332/02/763320269_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_51ee715031d36675219fa4a306634e43.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем умеренно уменьшается после публикации данных, в частности, о резком падении индекса доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1360 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 142,78 иены со 143,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращается на 0,08%, до 99,62 пункта. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте, прогноз составлял 9,5 пункта. Такое падение стало сильнейшим с марта 2022 года, а уровень - наименьшим с июля 2023 года. Кроме того, потребительская инфляция во Франции, по окончательной оценке, составила 0,2% в марте, а годовая инфляция по итогам месяца - 0,8%. Показатели совпали с предварительными данными. В то же время промышленное производство еврозоны в феврале выросло на 1,1% в месячном выражении, тогда как аналитики ждали роста на 0,3%.

https://1prime.ru/20250415/evro-856685260.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евро, доллар сша, рынки, курсы валют