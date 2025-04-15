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Евро дешевеет к доллару во вторник после публикации макростатистики
Евро дешевеет к доллару во вторник после публикации макростатистики - 15.04.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару во вторник после публикации макростатистики
Курс евро к доллару во вторник днем умеренно уменьшается после публикации данных, в частности, о резком падении индекса доверия инвесторов к экономике Германии, | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:50+0300
2025-04-15T12:50+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем умеренно уменьшается после публикации данных, в частности, о резком падении индекса доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1360 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 142,78 иены со 143,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращается на 0,08%, до 99,62 пункта. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте, прогноз составлял 9,5 пункта. Такое падение стало сильнейшим с марта 2022 года, а уровень - наименьшим с июля 2023 года. Кроме того, потребительская инфляция во Франции, по окончательной оценке, составила 0,2% в марте, а годовая инфляция по итогам месяца - 0,8%. Показатели совпали с предварительными данными. В то же время промышленное производство еврозоны в феврале выросло на 1,1% в месячном выражении, тогда как аналитики ждали роста на 0,3%.
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евро, доллар сша, рынки, курсы валют
Экономика, евро, Доллар США, Рынки, Курсы валют
Евро дешевеет к доллару во вторник после публикации макростатистики
Курс евро умеренно дешевеет к доллару во вторник после выхода макростатистики
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем умеренно уменьшается после публикации данных, в частности, о резком падении индекса доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1360 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 142,78 иены со 143,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращается на 0,08%, до 99,62 пункта.
По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте, прогноз составлял 9,5 пункта. Такое падение стало сильнейшим с марта 2022 года, а уровень - наименьшим с июля 2023 года.
Кроме того, потребительская инфляция во Франции, по окончательной оценке, составила 0,2% в марте, а годовая инфляция по итогам месяца - 0,8%. Показатели совпали с предварительными данными.
В то же время промышленное производство еврозоны в феврале выросло на 1,1% в месячном выражении, тогда как аналитики ждали роста на 0,3%.
Евро дорожает к доллару в преддверии выхода статистики по странам еврозоны