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Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне

Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне - 15.04.2025, ПРАЙМ

Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне

Министры финансов и главы центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля, сообщило агентство Киодо. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T08:34+0300

2025-04-15T08:34+0300

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ТОКИО, 14 апр – ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля, сообщило агентство Киодо. На встрече участниками может быть высказана озабоченность и критика в связи с введением США высоких пошлин. Кроме того, на встрече, как ожидается, будет обсуждаться помощь Украине. Японию будет представлять министр финансов Кацунобу Като и другие официальные лица. Агентство отмечает, что дата проведения связана с весенними сессиями Всемирного банка и Международного валютного фонда. В марте встреча глав минфинов и центробанков стран-участниц прошла онлайн. На ней политика новой администрации США в виде увеличения пошлин была подвергнута критике.

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мировая экономика, сша, токио, вашингтон, всемирный банк, минфин, встреча, g7