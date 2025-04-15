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Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне
Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне - 15.04.2025, ПРАЙМ
Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне
Министры финансов и главы центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля, сообщило агентство Киодо. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:34+0300
2025-04-15T08:34+0300
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ТОКИО, 14 апр – ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля, сообщило агентство Киодо. На встрече участниками может быть высказана озабоченность и критика в связи с введением США высоких пошлин. Кроме того, на встрече, как ожидается, будет обсуждаться помощь Украине. Японию будет представлять министр финансов Кацунобу Като и другие официальные лица. Агентство отмечает, что дата проведения связана с весенними сессиями Всемирного банка и Международного валютного фонда. В марте встреча глав минфинов и центробанков стран-участниц прошла онлайн. На ней политика новой администрации США в виде увеличения пошлин была подвергнута критике.
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Экономика, Мировая экономика, США, Токио, ВАШИНГТОН, Всемирный банк, Минфин, встреча, G7
Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне
Киодо: главы Минфинов и центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля
ТОКИО, 14 апр – ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля, сообщило агентство Киодо.
На встрече участниками может быть высказана озабоченность и критика в связи с введением США высоких пошлин. Кроме того, на встрече, как ожидается, будет обсуждаться помощь Украине.
Японию будет представлять министр финансов Кацунобу Като и другие официальные лица.
Агентство отмечает, что дата проведения связана с весенними сессиями Всемирного банка и Международного валютного фонда.
В марте встреча глав минфинов и центробанков стран-участниц прошла онлайн. На ней политика новой администрации США в виде увеличения пошлин была подвергнута критике.
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