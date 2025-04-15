Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250415/finansy-856684559.html
Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне
Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне - 15.04.2025, ПРАЙМ
Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне
Министры финансов и главы центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля, сообщило агентство Киодо. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:34+0300
2025-04-15T08:34+0300
экономика
мировая экономика
сша
токио
вашингтон
всемирный банк
минфин
встреча
g7
https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:356:3000:2044_1920x0_80_0_0_4423537daccbe143259024f513fc1daa.jpg
ТОКИО, 14 апр – ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля, сообщило агентство Киодо. На встрече участниками может быть высказана озабоченность и критика в связи с введением США высоких пошлин. Кроме того, на встрече, как ожидается, будет обсуждаться помощь Украине. Японию будет представлять министр финансов Кацунобу Като и другие официальные лица. Агентство отмечает, что дата проведения связана с весенними сессиями Всемирного банка и Международного валютного фонда. В марте встреча глав минфинов и центробанков стран-участниц прошла онлайн. На ней политика новой администрации США в виде увеличения пошлин была подвергнута критике.
https://1prime.ru/20250414/yaponiya-856646753.html
сша
токио
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:75:3000:2325_1920x0_80_0_0_cfb09635e8be2fcdebc41a151635b566.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, токио, вашингтон, всемирный банк, минфин, встреча, g7
Экономика, Мировая экономика, США, Токио, ВАШИНГТОН, Всемирный банк, Минфин, встреча, G7
08:34 15.04.2025
 
Названа возможная дата встречи глав Минфинов стран G7 в Вашингтоне

Киодо: главы Минфинов и центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля

© flickr.com / World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© flickr.com / World Bank Photo Collection
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 14 апр – ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков стран G7 согласовывают встречу в Вашингтоне 23 апреля, сообщило агентство Киодо.
На встрече участниками может быть высказана озабоченность и критика в связи с введением США высоких пошлин. Кроме того, на встрече, как ожидается, будет обсуждаться помощь Украине.
Японию будет представлять министр финансов Кацунобу Като и другие официальные лица.
Агентство отмечает, что дата проведения связана с весенними сессиями Всемирного банка и Международного валютного фонда.
В марте встреча глав минфинов и центробанков стран-участниц прошла онлайн. На ней политика новой администрации США в виде увеличения пошлин была подвергнута критике.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
ЦБ Японии заявил о росте неопределенности в экономике из-за пошлин США
Вчера, 08:52
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАТокиоВАШИНГТОНВсемирный банкМинфинвстречаG7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала